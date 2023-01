“Claramente, estamos viendo que tanto la AFIP como algunos operadores de la justicia están compenetrados para que la empresa cierre. Si no, no se entienden tantas trabas con algo que tendría que ser tan sencillo", dijeron desde la empresa

Los trabajadores de la tabacalera Bronway Technology S.A., siguen en conflicto. Es que cuando todo parecía zanjado con la Justicia, se conoció que la AFIP interpuso un recurso extraordinario federal contra la resolución que le concedió aquel 29/12/22 la medida cautelar que tanto esperaban. “No voy a parar hasta que cada familia que dependa de Bronway pueda dormir tranquila”, sostuvo Darío Ippolito, titular de la firma. De esta manera, el conflicto que mantienen no les permite seguir produciendo. Lo curioso es que todas las pymes del rubro del país funcionan gracias a un recurso concedido por la Justicia Federal de las localidades donde están asentadas, menos en Rosario. “Si esta empresa funcionara en otra provincia, podría funcionar sin problemas”, detallaron desde la Cámara que las agrupa.

Según detallaron desde la empresa, la AFIP interpuso el recurso en plena feria judicial, sin solicitar la correspondiente habilitación de la misma, motivo por el cual la resolución que intentaron recurrir quedó firme.

Luego de que Bronway lograra finalmente este sábado pasado que bajasen el monto exorbitante de contracautela que había impuesto la jueza Sylvia Aramberri, concurrió al juzgado para poder cubrir ese monto, pero se encontró con nuevas trabas por parte de la justicia y AFIP. Se interpuso un nuevo recurso por parte de la tabacalera y se espera que en el día de hoy el juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 revea la decisión de demorar la apertura de la cuenta judicial para cumplir con la contracautela.

“Claramente, estamos viendo que tanto la AFIP como algunos operadores de la justicia están compenetrados para que la empresa cierre. Si no, no se entienden tantas trabas con algo que tendría que ser tan sencillo. Si eso es lo que realmente quieren, no lo van a lograr. Yo no voy a descansar hasta que cada una de las familias que dependa de Bronway pueda dormir en paz sin pensar en cómo pagar el alquiler. Y si no, que vengan los jueces y directivos de AFIP a darles las explicaciones a los empleados. No tengo problemas en entregarles la llave de la empresa a estos operadores para ver si pueden ponerla en marcha y sustentar a todas estas familias como lo hacemos nosotros desde hace más de quince años. Es fácil cobrar un sueldo del estado todos los meses”, señalo el propio Ippolito.

“Es realmente increíble que en un país en donde la inflación es más del 100%, donde la plata vale cada vez menos y los sueldos están cada vez más atrasados, desde el Estado se permita que más de 5000 familias queden en la calle”, afirmaron desde CANET, la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, que nuclea a Bronway y otras tres más de todo el país.

“Por tercera vez consecutiva, por un capricho estatal, las máquinas de Bronway permanecen apagadas, sus puertas cerradas, y posiblemente los empleados, desempleados”, detallaron desde la Cámara.