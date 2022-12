“No ganaste nada, dejá de dar vergüenza”, el ofensivo tuit contra el Kun por sus festejos en Qatar

El ex delantero de la Selección Argentina festejó el título en Qatar junto a los jugadores y un usuario de Twitter le recordó que no había ganado nada

Sergio “Kun” Agüero, retirado del fútbol por un problema cardíaco, le respondió a un usuario de Twitter que le reclamó por levantar la Copa del Mundo junto a sus compañeros y le advirtió que su “corazón fue feliz” durante la celebración de la Selección Argentina.

“Jeee, ya sé. Pero para mí si porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos, todo. Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidaré jamás”, fue la respuesta del ex delantero del Barcelona se tomó con gracia el comentario.

“Kun no ganaste nada, deja de dar vergüenza”, le escribió un usuario a un tuit que Agüero decidió citar que decía: “12 segundos tarda el Kun, estando en la tribuna, en llegar a abrazar a su amigo. 💙🇦🇷”.

Agüero se vio obligado a dejar la actividad profesional a finales del 2021 a raíz de un problema de salud. A pesar de que para el ex Independiente fue duro tener que asumirlo, no se alejó de sus amigos y ex compañeros de la Selección Argentina y, mientras pudo, estuvo al lado de la delegación albiceleste.

El ex delantero, campeón de la Copa América en Brasil 2021, estuvo muy cerca de la Selección nacional en Qatar e incluso participó en la cancha de los festejos. En las redes sociales, mientras bromeaba por lo poco que había tardado en saltar a la cancha después del penal de Gonzalo Montiel, que selló la conquista argentina.