No corta la racha: Central Córdoba sumó otro empate y sigue sin ganar de visitante

El Charrúa igualó 0-0 con Victoriano Arenas en Valentín Alsina y llegó a once cotejos sin conseguir los tres puntos fuera de Rosario. Además, quedó a cinco unidades del último puesto del reducido, que hoy está en manos de Excursionistas

Central Córdoba empató en Valentín Alsina y suma once partidos sin ganar fuera de Rosario. FOTO: JUANJO CAVALCANTE

Central Córdoba sigue con su racha adversa fuera de Rosario, que ya acumula once partidos sin poder ganar cuando se aleja del Gabino Sosa. En esta ocasión y por la fecha 17 de la Primera C, el Charrúa igualó 0-0 ante Victoriano Arenas en el estadio Saturnino Moure y no pudo acercarse a los puestos de reducido en búsqueda de un boleto a la B.

Con esta igualdad en Valentín Alsina, los dirigidos por Ariel Cuffaro Russo llegaron a 18 unidades y quedaron a cinco de Excursionistas, que tiene 23 y hoy sería el último que se metería en ese torneo para buscar la cuarta plaza a la categoría superior.

Además, el Matador sumó su undécima salida consecutiva sin poder conseguir los tres puntos. Son ocho cotejos de este certamen, donde acumula tres derrotas y cinco igualdades, y tres de la temporada anterior, que abarca una caída y dos empates. La última vez que el elenco de barrio Tablada ganó fuera de Rosario fue en la fecha 12 del certamen pasado: 1-0 sobre Real Pilar por el tanto de Guido Di Vanni, el sábado 3 de septiembre de 2022. Es decir que desde aquel día hasta este domingo pasaron 253 días sin éxitos como visitante, lo que significa poco más de 8 meses. Algo que complica al Charrúa en sus aspiraciones por meterse en el Reducido.

El próximo partido de Central Córdoba será el sábado a las 14 como local ante Laferrere en el Gabino Sosa y en la última fecha de esta primera ronda del certamen, estará visitando a Excursionistas en el Bajo Belgrano.