“No corre riesgo el operativo electoral”, aclararon desde la provincia

“No voy a firmar un cheque en blanco”, advirtió el presidente de la Corte provicial, Daniel Erbetta cuando pusieron a su firma un convenio entre el Tribunal Electoral provincial y la Secretaría Electoral Nacional para actualizar los padrones de las elecciones de este año. La salvedad de Erbetta se dio cuando se enteró que ese acuerdo incluía un pago de Santa Fe a Nación de 55 millones de pesos.

“Los padrones definitivos para poder hacer las elecciones se alimentan de informaciones que proporcionan las propias provincias, de modo que es un tema que lo estamos analizando para ver cuál es la normativa que le da base o eventualmente, cuál es la estimación de costos que se nos presenta para poder avanzar”, dijo en aquel momento el magistrado. Y agregó: “Yo soy una persona que cuando firmo un convenio, no firmo un cheque en blanco. Entonces si firmo, tengo el derecho de pedir que se me explique por qué se cobra lo que se cobra, porque esa plata la pagan los ciudadanos de Santa Fe”. Y remató: “Me gusta cuidar, como piamontés que soy, la plata de los santafesinos”. Erbetta también reveló que un distrito como Córdoba, comparable con Santa Fe, pagaba un monto significativamente menor, y otras provincias directamente no pagaban.

Tras la suspensión de la firma del acuerdo, la Justicia federal aclaró que no participaría del operativo electoral en Santa Fe, ni en las Paso del 16 de julio ni en las generales del 10 de septiembre. Y fue el juez federal Reinaldo Rodríguez quien aseguró que la suma exigida no era “una avivada”. Según se supo, la depuración del padrón demandaría unas 14 mil horas extras al personal de la Secretaría Eletoral. Al mismo tiempo, Rodríguez aclaró que proporcionarían de manera gratuita los datos con los cuales se confeccionan los padrones.

El último en sumarse a la polémica, tras las suspensión del acuerdo, fue el secretario electoral de la provincia, Pablo Ayala, quien este martes aseguró que “no corre riesgo” el operativo electoral en Santa Fe.

Ayala aseguró que la designación y capacitación de autoridades de mesa que también el organismo nacional incluye en los servicios que no prestará, es una tarea que habitualmente queda en manos de la provincia.

Ayala aseguró que el operativo electoral de Santa Fe “no se verá afectado2, ya que la provincia está en condiciones de garantizar todas las prestaciones aludidas por el organismo electoral nacional.

“Estamos conversando; tenemos un diálogo permanente con la Secretaría Nacional. Se ha llegado a un entendimiento con el acceso a los padrones y seguiremos avanzando en los otros aspectos”, planteó.

Respecto a la designación y capacitación de autoridades de mesa, Ayala aseguró que ésa es una tarea que habitualmente queda en manos de la provincia. “Nosotros, a partir de la segunda semana de junio y tal como estaba estipulado, ya empezaremos a hacer esas capacitaciones; tenemos hasta 30 días antes de las elecciones para designar las autoridades, con lo cual., ni bien notifiquemos y tengamos conformado ese universo, haremos esas capacitaciones en todo el territorio”.

“No corre riesgo el operativo. Nosotros siempre, incluso en la última elección de 2021, trabajamos en conjunto con la Secretaría Electoral Nacional. Bueno, en esta oportunidad, todo el despliegue será de la provincia”, aseguró.