Niñas, no madres: “Ellos quieren garantizar la vida de un embrión pero no la vida de un niño pobre”

Grávida es una organización católica que intervino en el caso de una niña de 12 años abusada por su padre. La nena y su madre, incluso por escrito, habían expresado su voluntad de ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ante la Secretaría de la Niñez, y tras no presentarse al procedimiento, se determinó que estaba en las dependencias de la ONG católica. Ahora la niña está bajo custodia del Estado, mientras se suman voces que critican no sólo el accionar antiderechos de este grupo religioso, que no es la primera vez que lo hace, sino la burocracia de la gestión pública a la hora de hacer cumplir la ley. ¿Hasta dónde una entidad que propone en su página “un servicio de orientación, contención, promoción y acompañamiento de la mujer embarazada y de la mamá con su hijo recién nacido” puede intervenir en derechos de niñes o personas gestantes? ¿Por qué el Estado dilata la resolución de un caso cuando es sabido que los recursos materiales y simbólicos, y la capacidad de lobby de las agrupaciones conservadoras son bien distintos en una ciudad que en una pequeña localidad?

Según contó Mariángeles Guerrero, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la ciudad de Santa Fe a Radio SI, tras conocerse el caso en la pequeña localidad de Garibaldi, el pueblo del departamento Castellanos de donde son oriundas la niña y su familia, se convocó a una misa donde expusieron a la pequeña y desde Grávida la convencieron para que desista de abortar y se quede en sus instalaciones.

Guerrero pidió que se investigue el accionar de Grávida durante el lapso que la niña estuvo sin contacto con el equipo que la venía acompañando. Dijo que se trata de una organización con mucho poder económico, con más de 69 sedes en todo el país y quieren saber quiénes las financian, cuáles son los vínculos políticos y cómo se vinculan con la parroquia de Garibaldi.

Susana Chiarotti, abogada integrante de la Campaña en Rosario, contó a LT8 que no es la primera vez que Grávida viola los derechos de niñas y adolescentes. Un tiempo atrás una psicóloga perteneciente a esta organización fue sancionada por el Colegio de Psicólogos por haberse introducido en un hospital, haber manipulado la mentalidad de una nena y haberla sacado del nosocomio cuando estaban por hacerle la práctica.

“Estos casos son comunes por parte de organizaciones antiderechos que enclavan en otras organizaciones”, describió la histórica militante rosarina y agregó: “Se han denunciado ante Comisión Interamericana de Derechos este tipo de secuestros prácticamente”.

“Este tipo de casos son frecuentes en organizaciones fundamentalistas. Esta organización tiene que responder ante la Justicia porque ha violado la ley 12.967 que es la ley de protección de la infancia en la provincia, que dice en un artículo que no se puede interferir en decisiones de las niñas y niños que no estén prohibidas por una resolución judicial”, evaluó Chiarotti y agregó: “Violaron esta norma, manipularon a la mamá y a la nena que son de una condición vulnerable y estaban en un pueblo alejado. Por otro lado, el Estado no respondió de una manera rápida, efectiva, coordinada y con la decisión que deberían haber tomado para resolver este caso de manera rápida, respondiendo a la voluntad de la niña y su mamá”.

“La mandan a un pueblo, tiene que ir, volver, le dan turno; ese tipo de demoras son las que habilitaron la intervención de esta gente que se introduce como si fuera una secta y manipula, influencia a la criatura y a la mamá”, aseguró.

“Si valoramos la maternidad como yo la valoro, hay que ser un adulto responsable para criar a otro ser humano. Una criatura de 12 años no la va a criar, la iba a criar su madre; ¿esta gente de Grávida la iba a criar? No, se borran al día siguiente y tenemos las pruebas”, dijo Chiarotti y agregó: “Ellos quieren garantizar la vida de un embrión pero no la vida de un niño pobre. Esa es la hipocresía que hay detrás de ese planteo”.

El caso

La niña de 12 años de la localidad de Garibaldi fue sometida a abusos sexuales reiterados por parte de su padre, de 42 años, a quien este miércoles la fiscal Alejandra del Río Ayala le imputó abuso sexual agravado en una audiencia desarrollada en Tribunales de Santa Fe, horas después de haber sido capturado en la ciudad de Recreo.

Tras un control médico en el Samco del pueblo donde vive se determinó que la niña estaba cursando el segundo trimestre de un embarazo.

Intervino en el caso la Secretaría de la Niñez. La niña en compañía de su madre, que según trascendió era víctima de violencia machista, manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo. El procedimiento estaba programado para este lunes en el hospital Iturraspe de Santa Fe, pero no se presentaron, contaron desde la Secretaría.

La Justicia inició una investigación para dar con el paradero de la mujer y la niña y, según se determinó este martes, ambas fueron “contactadas” durante el fin de semana por integrantes de Grávida, una asociación civil católica, quienes intentaron convencerla para que no abortara. La niña fue hallada en la propiedad de la organización religiosa.

La fiscal Alejandra Del Río Ayala, en un trabajo conjunto con Niñez, Género, Derechos Humanos y Salud de la provincia, solicitó una medida de protección excepcional para suspender la responsabilidad parental y que la niña pase a custodia del Estado. Tras el aval de la Justicia, la niña estaba este miércoles en un centro de salud con un equipo interdisciplinario para evaluar los pasos a seguir.

ESI para decidir

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Santa Fe Capital se expresaron sobre el tema en un hilo de twitter: “Ante los hechos de público conocimiento, desde la Regional Santa Fe de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito informamos que la niña oriunda de Garibaldi se encuentra en buen estado de salud, acompañada por los equipos del Estado que intervienen en la situación”.

“Repudiamos el accionar de la organización fundamentalista Grávida, que quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo. Exigimos que los organismos estatales investiguen si Grávida incurrió en la violación del Art. 47, inc. C. de la Ley Provincial 12.967 y su Decreto Reglamentario 619/10 y, de ser así, que se proceda a la implementación de las medidas correspondientes, inhabilitando sus instalaciones como ámbito de cuidados institucionales con alojamiento, considerando como situación suficientemente grave el haber puesto en peligro la salud de una niña”, añadieron.

“A partir de estos hechos reclamamos que se avance hacia un Estado laico, que ponga atención y tome medidas concretas en relación al accionar de los fundamentalismos antiderechos que, a través de diversos métodos, buscan vulnerar los derechos de las personas gestantes”, siguieron.

“En Argentina el derecho al aborto es ley y deben protegerse los derechos sexuales y de las infancias. Insistimos en la plena implementación de la educación sexual integral y en la prevención de los abusos sexuales en la infancia. También llamamos a la reflexión sobre la necesidad de la perspectiva de género al momento de informar sobre hechos de estas características, que exponen la integridad y la intimidad de una niña”, dijeron desde la Campaña Santa Fe.

Y cerraron: “Seguimos en Campaña por la autonomía, por vidas libres de violencias y por la posibilidad de decidir sobre nuestros proyectos de vida y sobre nuestros cuerpos sin coacciones de ningún tipo. ¡Son niñas, no madres! Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.