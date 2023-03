Nilda Garré, ex ministra: “Cuando mataron a Cantero, Bonfatti me dijo: se matan entre ellos”

El titular de Seguridad de la Nación recordó que, tras el asesinato del líder de Los Monos en 2013, el gobernador de la provincia minimizó la situación como un enfrentamiento entre bandas. “La Policía santafesina no sólo es ineficiente, sino que directamente responde a los narcos”, acusó

La ex ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré se pronunció sobre el tema de la violencia sin control en la ciudad de Rosario. “La Policía santafesina no sólo es ineficiente, sino que directamente responde a los narcos”, dijo Garré, pronunciándose en el mismo sentido que la también ministra Sabina Frederic, quien un día antes había dicho que los uniformados de Santa Fe son “un obstáculo para el trabajo de las fuerzas federales” en esa provincia.

“No se podría haber llegado a este desarrollo de la situación de la narcocriminalidad si no hubiera un compromiso fuerte de la policía local. El control del espacio público debe ser para las fuerzas federales”, dijo Garré.

Garré fue ministra de Seguridad de la Nación entre diciembre de 2010 y mediados del 2013. Una de las últimas situaciones que le tocó afrontar como responsable de esa cartera fue el homicidio de Ariel “Pájaro” Cantero, líder de Los Monos. Por esta situación, recordó que convocó al gobernador Antonio Bonfatti a su ministerio.

“Había mucha alarma y la situación se había puesto muy tensa en Rosario. Lo convoqué a Bonfatti y para mi sorpresa él me decía «bueno, se están matando entre ellos, son miembros de las mafias». Me hacía un gesto como diciendo «no es tan grave»”, reveló la ex funcionaria en diálogo con C5N.

La ministra señaló que su respuesta fue que la disputa que se estaban dando en Rosario tenía que ver con controlar el territorio. “Se pelean por lo que el Estado no controla. Entonces su gobierno no está controlando el territorio y ellos lo disputan. Si no hay Estado, el narco o cualquier criminalidad organizada avanza”, añadió.

“En ese momento era claro que la policía estaba totalmente contaminada por el narco, casi que conducida por el narco. La santafesina es una policía completamente desprestigiada y en la zona de Rosario y San Lorenzo había un control de policías corruptos”, aseveró la ex ministra.