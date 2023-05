El Hincha

Panorama rojinegro

Newell’s ya piensa en el partido ante Arsenal: sin Jherson Mosquera ni Brian Aguirre

Para el choque del sábado por la Liga, Gabriel Heinze no tendrá al colombiano, expulsado al terminar el partido con Tigre; y tampoco con el juvenil atacante que se sumó al seleccionado argentino Sub 20. Otro que no está en plenitud para volver es Gustavo Velázquez