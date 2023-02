Newell’s y el ascenso a la Primera B de AFA: “Este equipo sigue haciendo historia”

Hace unos años, en el 2018, en Newell’s asomaban un grupo de mujeres que iban a hacer historias. Un plantel que con sus nombres propios ingresó a la historia del club del Parque Independencia como el primero de fútbol 11 en vestir la camiseta rojinegra. Un grupo que, desde lo colectivo, comenzó a trabajar en objetivos a corto y largo plazo: el desafío inicial era posicionarse en la Liga Rosarina.

La decisión de sumar un plantel femenino fue de la mano con la obligación impuesta por Conmebol de que los clubes que quisieran participar de torneos internacionales tenían que contar con un equipo de mujeres. Así, las puertas se abrieron. Comenzaron las pruebas, seleccionaron jugadoras y salieron a la cancha. Mariano Faurlin y Virginia Salera integraban la dupla técnica. Hoy Salera es coordinadora y Faurlin continúa al mando del equipo, que ahora no sólo compite en Rosarina, sino también en AFA y que el miércoles pasado recibió una gran noticia: el ascenso a la Primera B.

Pamela Chindamo estuvo en ese primer plantel y desde entonces viste la cinta de capitana. Fue parte de los dos títulos que tiene la Lepra en el ámbito local y del equipo que en 2021 comenzó a disputar los torneos nacionales organizados por la Asociación del Fútbol Argentino. El objetivo de jugar en la máxima categoría estuvo desde el comienzo. Sin embargo, prefirieron ir de a poco: primero en Rosario y después a sumarse a competir a nivel nacional. El objetivo conseguido hace unos días por la baja de Villa San Carlos y la inclusión de Newell’s como su reemplazo ya había estado cerca dos veces.

En la primera competición alcanzó la semifinal y cayó ante Belgrano de Córdoba. Y en la segunda, el año pasado, terminó tercero detrás de Talleres de Córdoba y San Luis FC. Esa tercera posición en la tabla general es lo que le permitió poder reemplazar a las Villeras en la Segunda División.

“Más allá de todo, lo que más se habló en la charla fue que es mérito nuestro, de todo el plantel, mérito deportivo por haber quedado en el tercer puesto y poder conseguir esta chance, estamos felices”, le confió Chindamo a El Hincha y continuó: “Este equipo sigue haciendo historia”.

¿Cómo conocieron la noticia? En Bella Vista, a minutos de comenzar el entrenamiento: “Nos juntó Virginia (Salera) y todo el cuerpo técnico antes del entrenamiento para una reunión. Pensábamos que era sobre la fecha de inicio del torneo, pero cuando nos dieron la noticia estábamos muy felices, empezamos a festejar porque sabemos lo que cuesta, el esfuerzo que hizo este equipo, la entrega y el camino que venimos recorriendo durante todos estos años”.

“Empecé a mirar todas las caras de felicidad. Se te vienen miles de cosas a la cabeza: los momentos malos, las trabas, que siempre estuvimos ahí y no se nos daba, el pelearla desde abajo. Hacer historia con este equipo fue puro pulmón. Porque si no hubiera sido por todas las jugadoras, el cuerpo técnico, la ayuda de la familia que está ahí bancando, esto no se hubiese dado”, agregó la capitana.

¿Y ahora? “Cambio de chip”. “Obviamente se disfruta la noticia, pero toca cambiar el chip ya que hay un nuevo objetivo, muchas ganas y buenas energías. Las jugadoras que se sumaron, que vienen a apostar para que se logre eso, se agregaron profesionales al plantel, estamos muy contentas y con las mismas ganas que al principio”.

El objetivo rojinegro sigue siendo el ascenso, pero ahora al torneo semiprofesional. Algunos sueños ya se cumplieron y otros se renovaron, aunque el principal es el mismo: jugar un partido oficial en el Coloso Marcelo Bielsa.

“Es otro sueño que queda por cumplir. Este equipo lo merece, por la historia que está haciendo”, afirmó Chindamo. La mediocampista rojinegra no solo es jugadora, también es hincha y dice que estar en el Coloso “es un sentimiento inexplicable”. Jugar ahí está a otro nivel y para la capitana, “está cerca de cumplirse”. “Ojalá se nos dé pronto”, sentenció.

Antes de cerrar la charla, Chindamo no se quiere olvidar de las compañeras que ya no visten la camiseta rojinegra: “Quiero agradecer a todas las jugadoras que fueron parte de este camino y que siguen acompañando desde afuera”.

El inicio del torneo aún no fue oficializado por AFA, pero seguramente sea a principios de marzo. Además de Newell’s, Talleres de Córdoba y San Luis FC son los equipos que jugarán el próximo torneo en la Primera B de AFA, la segunda categoría que ahora tiene al elenco del Parque como uno de sus grandes protagonistas. Y bien merecido lo tiene.