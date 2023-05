Newell’s visita a Tigre para recuperar terreno en la Liga Profesional

El impulso anímico y futbolístico por el buen rendimiento en la Copa Sudamericana es el mojón del cual debe aferrarse Newell’s en la Liga Profesional. Y el choque ante Tigre como visitante es una buena muestra para saber si la Lepra puede contagiarse de ese andar positivo en el torneo local, donde titubea entre jugar bien y dar lástima.

Sin necesidad de darle descanso a nadie, ya que el próximo partido copero será dentro de dos semanas, Gabriel Heinze debe definir qué formación puede proyectar un juego parecido al que se muestra en la Sudamericana. Y no se trata de poner titulares o no, ya que a esta altura, el propio entrenador debe dudar quiénes son los que merecen salir desde el inicio sin tener ninguna duda. Hoy hay pocos nombres que cuentan con garantía de estar en el once inicial. Lucas Hoyos, Willer Ditta, Iván Gómez, Juan Sforza y Jorge Recalde son los que tienen un lugar asegurado si físicamente están bien. A esa lista podría agregarse a Bruno Pittón, quien jugó la mayoría de los partidos como lateral izquierdo, pero su presente es tan pobre que cuesta creer que Heinze no duda cuando debe definir quién va de tres, aunque Ángelo Martino hace poco para ganarse ese lugar.

El resto transita el torneo con vaivenes, incluso en la consideración del propio DT, que no siempre es la misma del hincha o de la prensa. Podría decirse que Cristian Ferreira es un futbolista a quien ele Gringo protege y apoya, aunque muchas veces su rendimiento en cancha genera que el propio entrenador comience a dudar. Todo hace suponer que el ex River tendrá una chance más, pero su cuenta está en rojo y el crédito se agota. Y en esa posición viene pidiendo pista Marcos Portillo, quien se siente más cómodo por derecha, pero el DT lo probó como interno izquierdo ante Santos y cumplió.

La mala para el Gringo es que Gustavo Velázquez continúa en reposo a partir de un fuerte traumatismo en el hombro izquierdo. ¿La buena? Ya tiene el alta Facundo Mansilla y es probable que ingrese por un Guillermo Ortiz que anduvo flojo ante Belgrano y Santos.

Fecha 15 🔜 📋 Los jugadores a disposición de Gabriel Heinze para visitar a Tigre. pic.twitter.com/fAZuKwNXeo — Newell’s Old Boys (@Newells) May 6, 2023

El gran dilema pasa por el ataque, sin dudas el punto débil de Newell’s. Recalde juega porque no hay otro, ya que Djorkaeff Reasco aporta menos cuando le toca jugar. Y por afuera, los extremos son inconsistentes. Todos son prometedores, pero pocas veces logran llevar a los hechos el buen currículum previo. Ramiro Sordo viene en alza; Brian Aguirre ya tiene la cabeza en el Mundial Sub 20; Jonathan Menéndez sigue en deuda; y Jeremías Pérez Tica sufre los vaivenes lógicos de un juvenil con pocos partidos en primera. De ese cuartero, el entrenador debe definirse por dos, y esperar que funcionen, al igual que los laterales/volantes, ya que la clave de su estrategia pasa por una apertura de la cancha hacia las bandas que no siempre se consigue.

Newell’s debe olvidarse un rato de la Sudamericana, ese lugar donde está cómodo y disfruta. Ahora debe enfocarse en la Liga, un ámbito donde estuvo más a gusto, pero por distintas razones ya no la pasa bien. Heinze sabe que el equipo no puede seguir retrocediendo en la tabla, hoy está a sólo un punto de los puestos de Copa y un buen resultado con Tigre lo ayudará a meterse en el top ten. Caso contrario, la cabeza empezará a pensar sólo en la Sudamericana, y con tanto torneo local por delante no parece ser la mejor idea, al menos por ahora.