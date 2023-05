Newell’s, Sionista y Puerto San Martín los ganadores del miércoles

Newell’s venció como visitante a Ciclón en un reprogramado de Superliga, mientras que en la Primera B se abrió una nueva fecha con triunfos de Unión Sionista y de Puerto San Martín. Este jueves continúa la acción.

En el pendiente de la fecha 7 de la zona 1, la Lepra derrotó al Diablo a domicilio por 83 a 66 con 19 de Morbidoni y Castellani, mientras que en el dueño de casa hicieron 20 Ferraris y Palladino. Ambos quedaron con 2-4 de récord.

La elite local continuará este jueves a partir de las 21.30 con el choque de la zona 1 entre Temperley y Saladillo.

Mientras tanto, en el inicio de la acción de la séptima fecha de la B, Puerto San Martín doblegó como visitante a Edison por 81 a 61 en la zona 1 con 21 de Sosa y 18 de Agüero. En el local anotó 17 Castillo.

Y por el grupo 2 Unión Sionista le ganó un duelo de elencos protagonistas a Universitario por 79 a 67 con 26 de Rojas y 15 de Bicetti. Para la visita anotó 29 Cavalieri.

Para este jueves están programados tres duelos de la Primera B pertenecientes al grupo 2: Paganini Alumni de Granadero Baigorria vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez (21.30), Náutico B vs. Echesortu B (21.45) y Provincial B vs. Gimnasia C (21.30).

PRIMERA B

SÍNTESIS

UNIÓN SIONISTA 79: González 9, Pruss 0, Roitvain 2, Deminas 0, Godoy 0, Bicetti 15, Baravalle 12, Viliguer 4, Hanono 11, Moyano 0, López Jordán 0, Rojas 26. DT: Gustavo Sandrini.

UNIVERSITARIO 67: Fernández 6, Fussi 4, Abritta 3, Cavalieri 29, A. Caballero 4, Dallagnol 4, M. Caballero 4, Valletto 3, Blotta 6, Montenegro 2, Santos 2, Bartoni 2. DT: Juan M. Carazay.

ESTADIO: Sionista

ÁRBITROS: Timpanaro y Salcedo

PARCIALES: 24/15, 44/29 y 63/46

SÍNTESIS

EDISON 61: Castillo 17, Farhat 11, Gattuso 4, Langone 6, Caci 3, Toledo 3, Giambartolomei 5, Strauss 4, Piatti 7, Álvarez 1, García 0. DT: Ramiro Martínez.

PUERTO SAN MARTÍN 81: Bonard 0, Agüero 18, Trejo 13, Iaculli 3, Moreno 12, Fontana 0, Osorio 3, Macieyko 3, P. Sosa 21, S. Sosa 0, Rodríguez 2, Fernández 6. DT: Ulises Saia.

ESTADIO: Edison

ÁRBITROS: Zucchio y Ojeda

PARCIALES: 12/20, 31/44 y 55/62

SUPERLIGA

GOLEO

CICLÓN 66: Palladino 20, Ferraris 20, Ederra 5, Colman 19, Martínez 0, Castro 2, Escobar 0, Arberas 0, Fazio, Abaca 0, Grau 0. DT: Santiago Arberas.

NEWELL’S 83: Morbidoni 19, Castellani 19, Velázquez 0, Cricca, Castañeira, Alfaro 13, Zenteno 14, Nigro, Cinel 5, Báez 6, Scarpeccio 3, Hidalgo 4. DT: Lucas Vanzini.