Newell’s reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Colón

Newell’s tiene una cuenta pendiente en la actual Liga Profesional: ganar de visitante. La Lepra ya jugó tres partidos fuera del Parque y apenas sumó un punto en aquel lejano empate con Platense en la primera fecha. Después vinieron una derrota ajustada ante Defensa y una dura caída frente a Instituto.

La ecuación es simple. De poco sirve ganar como local si como visitante no se suma. Al menos para vestirse de protagonista en un torneo largo. A eso le apunta la Lepra en Santa Fe cuando desde las 21 enfrente a Colón. Gabriel Heinze quedó muy conforme con el equipo que superó a Barracas Central en la fecha pasada y por eso no modifica nada para presentar los mismos once que triunfaron ante el Guapo.

Del otro lado estará Colón, un equipo con más urgencia que el Rojinegro ya que aún ni siquiera pudo ganar. El uruguayo Saralegui dejó el cargo como DT tras cuatro partidos y la posta la tomó Pipo Gorosito. Con el nuevo entrenador el Sabalero acumuló dos empates.

Ahí radica la chance para los de Heinze. Colón, con su gente, está obligado a ganar. Y en ese objetivo puede dejar ciertos espacios para los ligeritos Aguirre y Sordo. Pero la falta de gol de los delanteros rojinegros puede ser un obstáculo en la misión de festejar en suelo ajeno. Por eso es fundamental que el paraguayo Recalde tome confianza, empiece a pagar con gritos y de a poco se gane el corazón del hincha leproso.