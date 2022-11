“Newell’s Old Boys, por Messi y por Maradona”, la frase de un funcionario qatarí que se viralizó

En una entrevista a un funcionario de Qatar responsable de la Selección Argentina mientras entrena en los Emiratos Árabes Unidos se le preguntó si conocía algún equipo de la Argentina. Y no dudó en responder: "Newell's Old Boys, por Messi y por Maradona"

A una semana para el inicio del Mundial de Qatar los grandes medios argentinos ya se encuentran transmitiendo en vivo durante todo el día desde la sede de la próxima Copa del Mundo. Y en el marco de sus coberturas son moneda corriente las entrevistas a sus habitantes. Y en una de las tantas entrevistas se viralizó en redes sociales una en particular. En una entrevista a un funcionario de Qatar responsable de la Selección Argentina mientras entrena en los Emiratos Árabes Unidos se le preguntó si conocía algún equipo de la Argentina. Y no dudó en responder: “Newell’s Old Boys, por Messi y por Maradona”.

