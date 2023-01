Newell’s listo para el inicio: confiar en el Gringo o morir en el intento

Si bien los resultados de los amistosos de pretemporada no fueron buenos y el mercado de pases no trajo al Parque nombres impactantes, el hincha leproso se ilusiona con lo que puede hacer Gabriel Heinze, quien fiel a su estilo trató de mantener el mayor hermetismo en estos dos meses de trabajo

La larga pretemporada de Newell’s entró en la recta final. Y tras dos meses de preparación, la Lepra es toda una incógnita. El hermetismo con el que trabaja Gabriel Heinze, que incluso se plasmó en los amistosos de pretemporada, no permite hacer demasiados análisis profundos, aunque no hay ninguna duda que el elenco del Parque inicia un año con mucha competencia y la obligación de pelear algo.

Si Heinze no fuera el entrenador de Newell’s, seguramente el hincha estaría preocupado. Los resultados de los amistosos previos fueron malos, aunque el DT no los hizo por lo numérico sino para aceitar su sistema y en general usó equipos mezclados; y el mercado de pases no entusiasma tanto, aunque no hay duda que el Gringo apostó a futbolistas que se adecuaran a su idea y no en apellidos con buen currículum.

La llegada de Heinze fue un golpe de efecto que tuvo impacto inmediato en la ilusión del hincha leproso. Y como se preveía, la dirigencia le dio la llave del fútbol para que arme el plantel a gusto, con las lógicas restricciones económicas que hay en Argentina. Al Gringo nadie le impuso un jugador, él mismo lo dijo, por eso la responsabilidad pasa toda por él. Lo sabe y lo asume.

¿Quiénes llegaron al Parque? Heinze buscó a Lucas Hoyos para el arco. Lo conoce de Vélez y confía en lo que pueda entregar. Dejó ir a Ramiro Macagno, aquejado por muchas lesiones, y dejó a Willy Barlasina como relevo.

El Gringo optó por incorporar a Guillermo Ortiz, un jugador que siempre quiso tener, como él mismo confesó. Prefirió al ex Colón por encima de Cristian Lema, a quien le comunicó que no le iban a renovar. Y sí le pidió a la dirigencia asegurarse a Gustavo Velázquez y Willer Ditta. No buscó otro zaguero, señal que confía en ese trío, ya que el resto son juveniles como Facundo Mansilla e Ian Glavinovich.

Una preocupación del DT eran los laterales. Y aún está en busca de los refuerzos para ese sector. Por izquierda llegó Bruno Pittón, jugador que parece ideal para el estilo de juego que intentará imponer el DT. Y por derecha esta semana se sumará el colombiano Jherson Mosquera, un futbolista con mucho potencial que si se adapta rápido puede ser una pieza importante. La lesión de Campagnaro y no tener tantos zurdos lo puso a buscar otros laterales/carrileros por izquierda. Hay un intento por Ayrton Costa, y aparece un nombre más: Fernando Ponce, de último paso en Cobresal de Chile.

Todavía no está muy claro si Armando Méndez será opción o no. Por ahora el uruguayo logró mantenerse en el plantel tras una idea original de Heinze de dejarlo ir, pero con la llegada de Mosquera perderá terreno. Y los pibes Tomás Jacob y Martín Luciano serán alternativas.

Desde el primer momento Heinze supo que iba a jugar con un solo cinco y ese puesto tenía nombre: Juan Sforza. El Gringo lo considera una pieza fundamental para el funcionamiento del equipo. Obviamente quiere tener un suplente y más allá del juvenil Marcelo Esponda, esta semana podría sumarse Esteban Rolón, a préstamo de Boca.

En el puesto de volante interno hay opciones. Llegó Iván Gómez, el Gringo convenció a Cristian Ferreira para seguir (y con entusiasmo), y hay juveniles que se ganaron un lugar en la pretemporada. Marcos Portillo será titular ante Platense y Guillermo Balzi está en la consideración del DT. No hay que descartar que se sume algún jugador más, como Tomás Galván, volante juvenil de River. Y además está Pablo Pérez, que pinta para ser opción desde el banco.

En ataque el hincha imaginó un nombre con chapa. Heinze dejó ir a Juanchón García, que por características no le cerraba, y con algo de billetera salió a buscar en el mercado opciones. Cuando se cayó la chance de Juan Martín Lucero, y no tuvieron éxito los sondeos a Mauro Icardi y Enner Valencia, el entrenador fue por algo más terrenal y trajo a Jorge Recalde, un jugador con buenos antecedentes en Paraguay, que cubre las pretensiones del Gringo para este puesto, aunque genera ciertas dudas por no tratarse de un apellido de renombre. Está Djorkaeff Reasco, quien debería tener más rodaje, aunque por ahora no parece convencer tanto al DT. Y los pibes Genaro Rossi, Nazareno Funez y Jeremías Pérez Tica.

Los extremos son muy importantes para Heinze. Ramiro Sordo y Panchito González serán los que iniciarán con Platense, pero la Lepra sigue en busca de un refuerzo para este sector. Las opciones son los juveniles Brian Aguirre (está con el Sub 20 en Colombia) y Misael Jaime. Y sobrevivió Justo Giani, quien regresó de Patronato.

El plantel tiene más juventud que experiencia, algo previsible. Está armado a gusto del Gringo, con jugadores sin tanto apellido pero que pueden darle al entrenador esa dinámica que pretende para este Newell’s 2023.

Tal vez los números de pretemporada y el mercado de pases abrieron algún interrogante, pero la realidad es que Heinze tuvo el tiempo necesario para intentar que el plantel tenga la impronta que pretende. Y el año le presenta varias competencias para intentar pelear por un título. La Liga, la Copa Argentina y en especial la Sudamericana son los torneos donde el Gringo buscará poner a Newell’s en lo más alto, y el hincha confía que eso suceda, aunque en la previa no se entusiasmó tanto.