Newell’s busca un baño de Copa para escalar en el torneo local

Setenta y tres por ciento de efectividad de local por Liga. Apenas una derrota con River, único gol recibido en el Parque, incluido Copa Sudamericana. Jugar en el Parque debería generar una sensación de imbatibilidad para Newell’s. Y el partido ante Godoy Cruz, el domingo a las 21.30 puede ser una buena manera de ratificar este poderío en el Marcelo Bielsa.

Newell’s está en estado de gracia en la Copa Sudamericana. Gana, aunque no juegue bien. No importa qué equipo pare en cancha Gabriel Heinze. Tampoco la calidad del rival. El resultado siempre es victoria. No pasa lo mislo en el torneo local. Le cuesta más, no puede manterner la regularidad. Tiene un partido muy bueno y a los pocos días su imagen es otra. Y esa falta de estabilidad lo pone por ahora fuera de zona de clasificación de Copas.

Eso puede cambiar en el partido ante Godoy Cruz. Porque un triunfo pondrá nuevamente a la Lepra en el top ten de la tabla. No hay garantías, es imposible asegurar si el equipo estará cerca de lo que pretende Heinze o será un desconcierto. Aunque jugar en el Coloso, al menos en este ciclo, le pone al equipo un aura victorioso. Y lo acercará a ese objetivo de estar con reserva del pasaje a una Copa en 2024

La seguidilla de cinco partidos en 17 días tuvo un inicio defectuoso ante Lanús por Liga, pero compensó ánimos tras derrotar a Blooming en Bolivia. Con la clasificación a Sudamericana encaminada, la rotación de plantel no debería ser tan extrema ante Godoy Cruz. Tal vez sea Jherson Mosquera en lugar de Armando Méndez; o Ángelo Martino por Pittón. Y puede ser que ingrese Portillo en lugar de Cristian Ferreira o Jhonatan Menédez. Si el Gringo decide ir con titulares, esas son las variantes lógicas. Si hay otros cambios, habrá prioridad copera, aunque Heinze lo niegue.

De una manera u otra, con titulares o suplentes; con experimentados o juveniles; Newell’s necesita un resultado positivo que le permita mantenerse expectante en la tabla de Liga. Y no bajar el ánimo que las victorias coperas le entregan. Será jugar bien o apostar al aura victoriosa que entrega cada partido en el Parque.