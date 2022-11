Néstor Giuria fue declarado Periodista Distinguido

Nestor Jaime Giuria, bonaerense de nacimiento pero rosarino por adopción, es uno de los periodistas más reconocidos y un pionero de la rica historia de los medios de la ciudad.

Hoy su nombre forma parte de esa selecta lista de Periodistas Distinguidos por el Concejo Municipal de Rosario, proyecto del edil Ariel Cozzoni, Unite- Un Gol Para Rosario, que fue aprobado por unanimidad.

El emotivo acto, llevado a cabo en un recinto colmado por familiares, amigos y colegas que aplaudieron de pie la vida, obra y palabras de Giuria.

Fue acompañado en el palco de honor “Manuel Belgrano” por sus hijos Hernán, María Cecilia, y Federico; sus nietos Malena, Franca, Joaquín y Valentino; y sus nueras Juliana y Laura.

Además se hicieron presentes el Secretario Gral. de la Asociación del Personal de la UNR, Miguel Roldán; el ex concejal José Bonacci, Director de Radio AM Libertad Ariel Sclafani ,del Círculo de Amigos del Boxeo; Egidio Pino, Presidente de la Federación de Murales de Choferes; Pedro D’Aquila, representante de O.R. Producciones Internacionales y TyC Sports; Donato Fiore, Secretario General de Ceamara, integrantes de la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe y del Sindicato de Locutores.

Ariel Cozzoni, autor de la iniciativa se expresó al respecto: “Nestor querido, es un orgullo que se haya aprobado este proyecto, no sólo por tu trayectoria de tantos años, sino por lo buena persona que sos. No se tiene éxito en ningún tipo de disciplina o actividad si no sos una persona honesta, buena y humilde, y yo creo que vos reunís todas esas condiciones”.

Miguel Roldán, Secretario Gral. de la Asociación del Personal de la UNR, fue invitado a decir unas palabras: “Nestor dice que va a seguir trabajando hasta el fin para su sostén, porque el dice que se siente millonario de tener tantos amigos, anécdotas y momentos vividos. Querido amigo, todos aquí te expresamos el más sentido cariño, gracias Nestor”.

Para concluir, fue el homenajeado Nestor Giuria quien habló para los presentes: “Quiero agradecer al concejal Ariel Cozzoni por la generosidad de haberse acordado de este tipo que lo único que hizo toda su vida fue lo que le gustaba”.

“No sé qué decir más que gracias y más gracias, todavía no me parece posible si miro dónde estoy, en el Concejo de esta querida ciudad que me recibió como su hijo adoptivo, me parece mucho para mí, así que gracias a todos los que se tomaron la molestia de venir, a mis amigos, mi familia, y tantos seres queridos que me ha dado la vida”.