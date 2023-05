Náutico y Alumni, los ganadores en una noche pasada por agua

Náutico y Alumni de Casilda fueron los únicos ganadores este viernes en la noche de básquet de la Superliga, en la que proliferaron los partidos suspendidos a causa de la lluvia, la humedad e incluso la ausencia de un árbitro.

En la séptima fecha de la zona 2 Náutico le ganó por 80 a 78 a Gimnasia y se mantiene con marca de 6-1 como el segundo mejor récord detrás de El Tala (6-0). En el elenco que conduce Gustavo Móndolo anotó 18 puntos el escolta Tomás Oggero y 15 en interno Alejandro Marinelli. En la visita hizo 16 Federico Cupulutti.

Por esta misma zona, Alumni extendió su buena racha desde la llegada de Luis Oroño y logró su tercer triunfo en el certamen. Fue 97 a 84 ante Rosario Central con 20 tantos de Erick Topino y 18 de José Szpilard, en tanto que en la visita terminó con 20 Facundo Gandoy y 22 Hugo López.

De los suspendidos del viernes, Libertad ante Sportivo Federal fue diferido al lunes, mientras que Sportivo América con Tiro Suizo también será reprogramado. El Verde tiene un compromiso el martes como visitante de Central.

Este domingo a las 20.30 Echesortu recibirá a Talleres de Arroyo Seco y la jornada 7 de la zona 2 se cerrará recién el 31 de mayo con Los Rosarinos Estudiantil ante Sportsmen.

En el grupo 1 de la Superliga, la acción del viernes quedó totalmente trunca, ya que Atalaya ante Provincial se suspendió por la ausencia de un juez, y difirieron Unión de Arroyo Seco vs. Calzada (va el martes), Atlantic vs. Fisherton (va el lunes) y Ciclón vs. Newell’s (deben buscar fecha). Este domingo a las 20.30 está previsto que juegue Saladillo con Caova y Regatas ante Temperley.

El certamen rosarino de Primera B disfrutó este viernes de cinco partidos que le ganaron la partida a la lluvia y la humedad. Festejaron San Telmo de Funes, Red Star de San Lorenzo, Puerto San Martín, Universitario y Servando Bayo.

En la zona 1, San Telmo de Funes mantuvo su muy buen andar al derrotar a Ben Hur 83 a 73 con estupenda tarea de Iván Soriano, quien anotó 40 puntos.

Por su parte, Red Star de San Lorenzo ratificó su condición de animador al vencer como visitante a Independiente de Ricardone por 87 a 49 y Puerto San Martín doblegó en casa a Gimnasia B por 70 a 52. El duelo entre Atalaya B y Garibaldi de Fray Luis Beltrán se llevará a cabo este domingo desde las 20.

En la zona 2, Universitario se impuso a Paganini Alumni de Granadero Baigorria por 83 a 64 y es protagonista, mientras que Servando Bayo dio un golpe al ganarle como local a Unión Sionista por 59 a 55. Se difirió para el martes el choque entre Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico B, en tanto que para este domingo a las 20.30 chocarán El Tala B con Maciel. Para el 14 está programado Echesortu B vs. Provincial B.

GOLEO

ALUMNI 97: Juan 5, Schlegel 9, Cosolito 15, Pallotti 12, Szpilard 18, Rodríguez 15, Marani 0, Mattei 3, Topino 20. DT: Luis Oroño.

CENTRAL 84: Giosa 0, Montaldi 2, Ludolini 0, Crocco 3, Belluomini 8, Badía 6, Gandoy 20, López 22, Aparicio 16, Watson 7, Apodaca 0. DT: Lucas Lehrer

GOLEO

NÁUTICO 80: López Zamora 0, Capra 4, Marinelli 15, Oggero 18, Móndolo 12, Pereira 12, Arlego 14, Poratti 5. DT: Gustavo Móndolo.

GIMNASIA 78: Hospital 11, Cupulutti 16, Lussenhoff 13, Evangelista 12, Martín 0, Catini 5, Morici 9, Paterlini 7, Ibarra 5. DT: Federico Sauro.