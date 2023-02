Natacha Jaitt: cómo sigue la investigación a cuatro años de su muerte

Se cumplen cuatro años de la muerte de Natacha Jaitt en un salón de fiestas de Benavídez y hasta hoy todavía no hay avances en la investigación sobre qué ocurrió aquella noche envuelta en misterio.

A pesar de los años, la familia insiste que fue un crimen, mientras que la Justicia está por cerrar la investigación tras el informe de autopsia que revela que murió por una “falla multiorgánica”.

Esto último, según la pericia, se debió a una sobredosis de cocaína, pero a pesar de los resultados la familia desmiente que eso sea verdad ya que el hecho ocurrió a menos de un año de un tweet de Natacha donde anunció que no se iba a suicidar y dando a entender que la iban a matar.

“AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit”, escribió en su cuenta personal.

Tweet de Natacha publicado el 5 de abril de 2018

En las vísperas de un nuevo aniversario su hermano Ulises Jaitt utilizó sus redes sociales para expresar el dolor ante su pérdida y el cese de la causa con una sumatoria de items: “Ya son 4 años que se cumplen de la muerte de Natacha, donde fui ignorado y maltratado en la fiscalía de violencia de género de Tigre por los fiscales corruptos Diego Calegari, Cosme Iribarren y Sebastián Fitipaldi. Ellos 3 borraron la causa del sistema”.

La familia de la conductora sostiene que su muerte está relacionada a un crimen por las reiteradas amenazas que sufría después de ciertas denuncias dadas a conocer de forma pública que realizó.

“No me permitieron tener una copia de la totalidad de la causa para un análisis profundo. Ante las contradicciones de los testigos jamás se produjo un careo aun habiéndolo solicitado”, sostuvo Ulises además de manifestar enojo por las irregularidades en algunas pruebas: “La tablet que no desbloquean hace 4 años, no hubo nunca un antecedente en la historia penal que se tarde tanto”.

Muerte de Natacha Jaitt

Todo ocurrió en la madrugada del 23 de febrero de 2019 cuando Policía de la provincia de Buenos Aires acudió a una llamado del 911 que alertó sobre el fallecimiento de una mujer en un salón privado de la zona de Benavídez, llamado Xanadú.

Aquella noche Natacha se encontraba junto a otros amigos donde la escena de su muerte generó más dudas que certezas. A cuatro años de su fallecimiento la familia manifiesta que las denuncias que realizó la conductora son clave para sostener que se trató de un crimen, así como también las irregularidades en la causa.

A pesar de la insistencia la Justicia sigue por el camino de lo revelado por la autopsia sobre una “falla multiorgánica” producto de una sobredosis de cocaína. De esta manera está la posibilidad de que en los próximos meses se de por finalizada la investigación.