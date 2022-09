Ñata contra el vidrio: al grito de “Salta no se va” miembros de Federación Agraria reclamaron votar

Grupo de afiliados a FAA se manifestó en la puerta de un hotel céntrico donde se lleva adelante un congreso de la entidad agraria. Llegaron desde la provincia del norte y contaron que no les admiten el pago de las cuotas y no los dejan votar en las elecciones de directivos. Al final pudieron entrar

Calle Pueyrredón entre Córdoba y Santa Fe fue cortada por un grupo de manifestantes que repudiaron a la conducción de la Federación Agraria Argentina (FAA), a cargo de Carlos Achetoni, frente al hotel Ariston, donde se lleva adelante un congreso para renovación de autoridades. Contaron que no les permiten votar en la elección que se lleva adelante para cargos directivos. Al grito de “Salta no se va” los afiliados allí reunidos contaron que no les aceptaron el pago de las cuotas, requisito necesario para poder emitir el voto.

“Nosotros no tenemos las máquinas que se manejan solas, nosotros trabajamos con azada. Todavía trabajamos a lo antiguo, sembramos verdura, criamos chanchos. Nosotros le damos de comer a la Argentina y eso les molesta, porque somos del norte, porque somos collas, porque no somos gente del sur. Si conocieran cómo vivimos y cómo trabaja nuestra gente otra cosa sería”, refirió la referente del grupo, Lisa María Pérez Villa.

Finalmente, tras escaramuzas e idas y vueltas, les permitieron entrar, pero el barullo terminó espantando al gobernador Omar Perotti y al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, quienes se retiraron antes de tomar la palabra. En ese momento, al mediodía, el congreso pasó a cuarto intermedio.

Pérez Villa relató que llegaron desde Salta dos días atrás, tras 48 horas de viaje. “Son dos mil kilómetros hasta acá y venimos a Federación Agraria Argentina a votar por nuestros directores y subdirectores. Venimos a hacer el pago, supuestamente podíamos hacer el pago a fecha y no se pueden comunicar con los bancos, no sé qué pasa, no lo pueden hacer, tengo cheque electrónico, es para el lunes, no lo quieren tomar”, reclamó.

“No podemos venir dos mil kilómetros con cinco millones de pesos en un auto. Hoy se produce la elección del director y subdirector de la Federación Agraria Argentina, acá está hablando con una directora y la gente viene a votar por su gente, quieren poner un director del sur en el norte, ese es todo el problema”, explicó.

“No nos permite la acreditación, no nos permiten el pago, no nos permiten nada. No quieren que votemos, así de simple”, resumió.

La mujer dijo que entiende que se da esta situación “porque le ganamos, porque somos muchos más que ellos”. Y agregó. “No quieren que votemos y para votar tenés que pagar y después acreditar, en medio de la pandemia hubo tres años que no se pagó ni se votó. Vine a pagar los tres años, con este cuatro y no me reciben el pago ni con cheque a fecha ni en cheque diferido. Me dicen, hubiese hecho una transferencia. Soy jubilada y trabajo pura y exclusivamente para gente de campo”, aseguró.

“Lo que quiero que entiendan que nosotros no tenemos las máquinas que se manejan solas, nosotros trabajamos con azada. Todavía trabajamos a lo antiguo, sembramos verdura, criamos chanchos. Nosotros le damos de comer a la Argentina y eso les molesta, porque somos del norte, porque somos collas, porque no somos gente del sur. Si conocieran como vivimos y como trabaja nuestra gente otra cosa sería”, concluyó.