Ñandú Junior clasificó a semifinales del Argentino Juvenil tras derrotar a Salta

Rosario M17 arrancó con el pie derecho su participación en el Campeonato Argentino Juvenil para Menores de 17 años que organiza la Unión Argentina de Rugby en la ciudad de Mar del Plata. El seleccionado rosarino derrotó a Salta M17 por 21 a 0 para clasificarse a las semifinales por el título de la categoría, instancia en la que enfrentará a Buenos Aires.

Una gran cantidad de público se hizo presente en las instalaciones de San Ignacio Rugby y disfrutó de los encuentros de cuartos de final de las zonas Campeonato y Ascenso del Argentino Juvenil, que este año pasó a ser para jugadores M17 (antes lo disputaban jugadores M18).

El Ñandú Junior tuvo como goleadores a Juan Tomás Bellunghi, el jugador de Jockey Club anotó los dos primeros tries, mientras que el jugador formado en Atlético del Rosario, Mariano Kremer, apoyó el tercero. Y el polifuncional back de Duendes, Gino Dicapua acertó las tres conversiones, que sirvieron para lograr el triunfo sobre Salta por 21 a 0 y estar entre los cuatro mejores seleccionados juveniles del rugby argentino.

Todos los resultados: Zona Campeonato: Rosario 21, Salta 0; Cuyo 23, Tucumán 19; Córdoba 47, Santa Fe 7 y Buenos Aires 86, Uruguay 3. Zona Ascenso: Entre Ríos 34, Noreste 19; Santiago del Estero 43, Oeste 14; San Juan 34, Chubut 20 y Mar del Plata 55, Andina 0.

Mañana se jugarán las semifinales de ambos niveles: Chubut vs. Oeste (Semifinal 13°, Ascenso, a las 10); Santa Fe vs. Tucumán (Semifinal 5°, Campeonato, a las 10.30); Andina vs. Noreste (Semifinal 13°, Ascenso, a las 11.30); Uruguay vs. Salta (Semifinal 5°, Campeonato, a las 12); San Juan vs. Santiago del Estero (Semifinal 9°, Ascenso, a las 15); Córdoba vs. Cuyo (Semi, Campeonato, a las 15.30); Mar del Plata vs. Entre Ríos (Semifinal 9°, Ascenso, a las 16.30) y Buenos Aires vs. Rosario (Semifinal, Campeonato, a las 17).

El plantel de Rosario M17 que participa del Campeonato Argentino Juvenil lo integran: Agustín Arnau Maestu, Felipe Rubio y Mariano Kremer (Atlético del Rosario); Valentino González Ansaldi (Logaritmo); Franco Ortiz (Universitario); Vicente Contristano, Gino Dicapua y Tiziano Barrios (Duendes); Tomás Kuschner, Mateo Torres Candini, Manuel Prieto, Marcos Kaufman, Matías Camero y Pedro Piacentini (Gimnasia y Esgrima); Alejo Granados, Ignacio Gallo, Eduardo González Del Cerro, Álvaro Fermani, Benjamín Ruiz, Marco Radizza, Benito Jauregui, Luca Scarpello, Juan Tomás Bellunghi y Ignacio Orsetti (Jockey Club Rosario) y Yaco Palacios, Alejo Ortenzi, Teo Corubolo y Juan Bautista Taleti Serra (Old Resian).

En tanto, el staff técnico lo lidera Ramiro Tejeda, quien está acompañado por Nicolás Vergallo y Horacio Speranza (entrenadores), Ezequiel Adad (preparador físico), Santiago Cativiela (Médico), Manuel Rodríguez (kinesiólogo), Claudio Rodríguez (presidente de la delegación) y como mánager Fernando Blanco, un histórico colaborador de los seleccionados de la URR.