Mundial de Qatar

Nada por aquí, nada por allá: Argentina y México aburren en Lusail e igualan sin goles

Al término del primer tiempo la cosa viene torcida. La albiceleste no juega nada bien y no le creó ninguna siituación de peligro al elenco del Tata Martino. El seleccionado nacional no encuentra un patrón de juego y le hace más fácil la tarea al conjunto azteca