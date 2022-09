Nada es lo que parece

Parecía que sí. Pero al final no. Al menos por ahora. Tras un intenso y prologando encuentro, Pablo Moyano, triunviro de Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario adjunto de Camioneros, decidió continuar, junto a Héctor Daer y Carlos Acuña, al frente de la central obrera. En realidad se fue y volvió, luego de un debate dentro del Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) que lidera el propio Moyano.

Si bien los motivos que llevaron a la decisión de dar un paso al costado persisten, los dirigentes gremiales que acompañan a Moyano, sostienen que se logró priorizar la unidad y la tarea que se realiza dentro de la CGT. “No nos fuimos y no nos vamos. La pelea la daremos adentro”, disparo uno de los dirigentes gremiales más cercanos a Moyano. Sin embargo, esta crisis deja heridas y habrá que ver cuál es el mecanismo que se da la CGT para resolverla.

La reunión de Daer y Acuña con el presidente Alberto Fernández fue el disparador, el emergente que expone las diferencias políticas y de gestión que existen (y por ahora conviven) hacia adentro de la CGT y la relación con el gobierno nacional.

Uno de los que más trabajó para que Pablo Moyano revea su decisión fue el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, quien le planteo la necesidad de continuar gestionando juntos dentro de la CGT para lograr mejores condiciones para los trabajadores, para sostener el gobierno de Fernández y, sobre todo, tener mejores posibilidades electorales en 2023.

Tras esa charla, se realizó la reunión del FSMN en la sede de Camioneros. Los que participaron, entre los que se encontraban Juan Pablo Brey de Aeronavegantes y Omar Plaini de canillitas, habían adelantado que se iba a hacer todo lo posible para que la ruptura no se concretara. Ninguno consideraba que fuese viable un escenario de división.

La mirada de CTA de los Trabajadores

El secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional por el Frente de Todos Hugo Yasky, afirmó que “para el movimiento sindical”, la actual conducción de la Confederación general de los Trabajadores (CGT) “escupe contra el viento”, y reafirmó el pedido para que el gobierno otorgue un aumento salarial por decreto.

“Hay muchos sectores de la CGT que no se sienten identificados con ese tipo de posición” y sostuvo: “Entiendo la bronca de Pablo Moyano. Se lo he planteado muchas veces personalmente al presidente de la Nación: cuando hay que tomar una determinación que involucre al conjunto de los trabajadores no se puede hacer un asado con amigos. Hay que convocar a las centrales sindicales”.

Y agregó: “Si nosotros, que somos de otra central, quedamos afuera, imagino lo que deben sentir muchos compañeros y compañeras que se enteran de este tipo de cosas por los diarios”.

Incluso así, la compleja trama de unidad trasversal, con la mira puesta en el futuro cercano, aún se sostiene. Lo que nadie puede saber es hasta cuándo.