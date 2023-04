Nada de piratería: La Lepra visita a Belgrano para ratificar el buen momento

Marcos Portillo seguirá entre los once tras su gran partido ante Blooming.

Marcos Portillo seguirá entre los once tras su gran partido ante Blooming.

Newell’s mejoró dentro de la cancha, de eso no hay dudas. La mano de Gabriel Heinze empieza a verse, ya no son once jugadores dentro de la cancha tratando de imaginarse qué hacer, ni un equipo que adormecía con pases intrascendentes a los costados o hacia atrás. Hace varios partidos que hay una idea de juego que está a la vista, a veces con resultados favorables como ante San Lorenzo, Racing o Blooming; alguna derrota injusta como ante River; y un Clásico donde lo emocional derribó cualquier idea.

Lo cierto es que la permanencia de Newell’s en el top ten de la tabla ya no sólo está sustentada en su imbatibilidad en el Coloso, donde parece tomar mayor fuerza y coraje a partir del empuje de la gente y el mayor respeto del rival. Con River se perdió esa invulnerabilidad, aunque el rendimiento fue tan bueno que la sensación de Heinze fue de tristeza y la del hincha de bronca con aplausos.

En medio de esa levantada en el juego, en el camino aparece Belgrano, un rival que no es sencillo para ninguno y volverá a poner a prueba a la Lepra, que llegará a barrio Alberdi con el envión anímico de la victoria holgada ante Blooming por la Sudamericana, que fue más válida a partir del empate de Santos como local ante Audax, lo que deja a Newell’s como líder del Grupo E y muy bien perfilado para clasificar a octavos.

El hincha empieza a mirar la Sudamericana con cariño, con entusiasmo, con mucha ilusión, pero Heinze no quiere hacer distinciones y por eso pondrá lo mejor que tiene en el choque ante los cordobeses. Sin Juan Sforza, que llegó a la quinta amarilla; sin Armando Méndez, descartado por el cupo de extranjeros y la presencia de Jerson Mosquera como titular; y sin los lesionados Lisandro Montenegro y Facundo Mansilla, sumado a Pablo Pérez, quien tras jugar noventa minutos necesita una semana para recuperarse.

Las ausencias nunca son buenas, aunque la salida de Sforza seguramente pondrá a Iván Gómez como cinco y le permitirá a Heinze mantener dentro de los once a Marcos Portillo, de gran partido ante Racing y figura ante Blooming. Lo que resta saber si Heinze parará una línea de tres en el fondo, lo que restará un atacante por afuera, o define jugar con el inicial 4-3-3, lo que le daría a Jonathan Menéndez o a Ramiro Sordo un lugar en ataque, junto a Jorge Recalde y Brian Aguirre.

Con las dudas lógicas de un entrenador que no da pistas, la Lepra iría con Lucas Hoyos; Jerson Mosquera, Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Ángelo Martino; Marcos Portillo, Iván Gómez y Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Pérez Tica o Menéndez. Si decide jugar con línea de tres, ingresaría Guillermo Ortiz y la dupla de ataque sería Recalde-Aguirre.

De todas formas, la idea del Gringo es que los cambios de nombres no desestabilicen la estructura, algo que se vio en el partido ante Racing, donde la Lepra ganó por primera vez fuera de casa con muchos “suplentes”.

Newell’s no quiere perder terreno en la Liga. La tentación por el buen inicio en la Sudamericana podría generar cierta relajación en el torneo local, algo que Heinze pretende que no suceda. Por eso Belgrano aparece como una prueba interesante para ratificar la levantada en el juego y mostrar que el equipo no se resigna a nada.