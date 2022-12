Murió una incansable militante, la ex concejala Celeste Lepratti

Amigos y compañeros cercanos de militancia de la ex concejala Celeste Lepratti confirmaron el fallecimiento de la militante territorial contra la violencia institucional en la tarde de este jueves, luego de la agudización de una enfermedad que la aquejaba desde hacía tiempo.

Celeste elevó la bandera por la lucha contra la violencia institucional desde que la violenta represión policial del 19 de diciembre del 2001 se llevó la vida de su hermano, Claudio “Pocho” Lepratti.

A partir de allí, la militante se mudó a Rosario desde su natal Concepción del Uruguay y no dejó de luchar por los derechos humanos y por la memoria y la justicia para las víctimas de aquellas dramáticas jornadas del Diciembre Negro que vieron morir a 38 personas, 9 de ellas santafesinas.

A 21 años

No olvidamos

No perdonamos

No nos reconciliamos

La lucha sigue!.#Diciembre2001#19y20#Lxs39Presentes #ElEstadoEsResponsable pic.twitter.com/zdbW5qQEyJ

— Celeste Lepratti (@CelesteLepratti) December 21, 2022