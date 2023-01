Murió Raúl Calandra, uno de los actores más destacados del cine y el teatro rosarino

Una triste noticia enluta por estas horas al mundo del espectáculo rosarino de proyección nacional: este viernes, a los 62 años, murió el destacado actor de cine y teatro Raúl Calandra, luego de una larga enfermedad. Sus restos serán velados, a partir de las 13 de este sábado, en Brown 2761.

Con una extensa carrera, recordados trabajos y reconocimientos, Calandra era un actor que, como algunos pocos de sus contemporáneos marcó, desde los años 80 al presente, el nacimiento de una época fructífera para el espectáculo local, entre otras cosas, porque proyectó su trabajo en el cine desde su ciudad, dejando personajes que podían referenciarse en el humor y el disparate como en el más oscuro drama, entre otras coloraturas que transitaba siempre con gran talento.

En esa lista, y con pasajes en los que grandes directores como Néstor Zapata y Gustavo Postiglione pudieron dirigirlo, aparecen títulos como el icónico El Asadito, de 1999, que marcó el inicio de una nueva etapa en el cine de Postiglione con el que nunca dejó de trabajar y apareció en títulos tales como El Cumple, Tremendo amanecer o La Peli, del mismo modo que en Ilusión de movimiento (2001), de otro gran cineasta rosarino, Héctor Nene Molina.

También tuvo participaciones en otros producciones nacionales como en El Frasco, de Alberto Lechi, de 2008, con quien en 2013 volvió a trabajar en Sola contigo, del mismo modo que en 2007 participó de la película que el músico Fito Páez rodó en Rosario, ¿De quién es el portaligas?, o de sus recorridos en cine y teatro de la mano de uno de sus grandes maestros, Néstor Zapata, que entre más lo dirigió en las versiones teatrales y cinematográficas del homenaje al radioteatro, Bienvenido León de Francia! o la reciente y mutipremiada Milagro de otoño, de 2019, contando entre sus últimos trabajos su participación en Un crimen argentino, estrenada el año pasado, y dirigida por Lucas Combina.

Una vez conocida la noticia, y en medio de sucesivas despedidas en las redes sociales, el director de cine y teatro Gustavo Postiglione escribió: “Se nos fue un amigo y un enorme actor. Demasiado pronto. Todavía nos debía unas cuantas películas y obras de teatro. Lo conocí a Raul Calandra hace más de treinta años y en todo este tiempo compartimos más de una docena de proyectos (cine, televisión, teatro). Puedo decir sin equivocarme que era de los pocos actores que podían jugar en toda la cancha y hacerlo bien, algo que sucede muy de vez en cuando. Podía ir al arco, jugar en el mediocampo o hacer los goles como un número 9”.

Y sobre algunos de sus recordados trabajos, sumó: “Desde el abogado chanta de El Asadito al periodista con males de amores de El Cumple, el director perdedor de Insensatez o el actor desorientado de la versión de Macbeth que hicimos para Canal 7, como tantas obras o películas que hizo con compañeros y colegas. Estoy convencido que era uno de los tres o cuatro grandes actores de su generación en Argentina. Hacía bastante que no coincidíamos en algún proyecto, pero cuando la pandemia nos dejó un respiro lo llamé para que participe de la experiencia de una película en vivo y se enganchó enseguida. Estábamos entusiasmados de volver a trabajar juntos después de mucho tiempo, pero un problema de salud le impidió hacerlo. Luego ya recuperado pensamos en hacer otra cosa, nos debíamos ese trabajo. De hecho hace poco volvimos a charlar y hablamos de armar algo, pero fue una de esas charlas con buenas ideas que no se terminan de concretar porque se cree que habrá tiempo para hacerlo, pero el tiempo pasa y a veces no reparamos de nuestro paso efímero por esta tierra”.

Y cerró: “Escribo esto en una madrugada triste, porque es la manera que encuentro para despedir a un amigo y compañero de trabajo y andanzas. Chau Raúl, me quedo con tantas anécdotas juntos, con el recuerdo de tu humor ácido y con las películas en las que podemos volver a verte una y otra vez para disfrutar de tu talento y recordarte con una sonrisa”.