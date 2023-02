Murió el prolífico compositor Burt Bacharach, ganador de tres Oscar y seis Grammy

El músico y compositor estadounidense Burt Bacharach, ganador de tres Oscar y seis Grammy, falleció este jueves a los 94 años por causas naturales en cercanías de Los Ángeles, rodeado por sus familiares, informaron medios periodísticos de Estados Unidos.

Bacharach obtuvo grandes éxitos a lo largo de una extensa carrera con canciones como “I say a little prayer” y “Do you know the way to San Jose”, aunque el mayor de ellos fue “Gotas de lluvia sobre mi cabeza”, perteneciente al film Butch Cassidy, protagonizado por Paul Newman y Robert Redford en 1969.

Sus temas no pertenecían estrictamente al rock ni al pop, pero durante las décadas de 1960 y 1970 compartieron masivamente la programación de las radios con los Beatles, los Rolling Stones y Bob Dylan.

Bacharach escribió más de 500 canciones, muchas ejecutadas por él mismo con un piano en tonos altos y arreglos de viento sutilmente seductores; escribió éxitos para cantantes que van desde Dionne Warwick hasta Carpenters y más de mil docientos artistas interpretaron sus canciones, que ganaron seis premios Grammy y tres Oscar.

Nacido como Burt Freeman Bacharach en Kansas City, Misuri, el 12 de mayo de 1928, aprendió a tocar el piano -instrumento que al principio detestaba- después de que su familia se mudó a Nueva York.

Bacharach sirvió en el ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, pero vestía un esmoquin en lugar de uniforme militar y tocaba el piano en clubes de oficiales en las zonas ocupadas por su país.

Más tarde trabajó en clubes de Nueva York y se convirtió en pianista y arreglador para cantantes como Marlene Dietrich, Vic Damone, Polly Bergen y Paula Stewart, quien se convirtió en su primera esposa. Eventualmente, decidió que podía escribir mejores canciones que las que se presentaban a los cantantes para los que trabajaba.

Si bien los grandes cantantes hicieron que sus temas fueran éxitos, Bacharach dijo que también disfrutaba el escenario y establecer una conexión personal con audiencias más pequeñas.

Llegó a componer más de 700 bandas sonoras para películas y series de todo tipo, entre las que se encuentran Arthur, el millonario seductor (1981), La niñera (un episodio) y Fargo (1996), La boda de mi mejor amigo (1997), Austin Powers: El espía seductor (1999), El diario de Bridget Jones (2001), Alfie (2004), Doctor Who (2006) y Hellboy (2019).

Casado cuatro veces, sus esposas incluyeron a la también compositora Carole Bayer Sager y la actriz Angie Dickinson. Su cuarta esposa fue la instructora de esquí Jane Hanson, con la que llegó al altar en 1993.