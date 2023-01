Espectáculos

A los 67 años

Murió el músico estadounidense Fred White, histórico baterista de Earth, Wind & Fire

Nacido en 1955 en Chicago como Frederick Eugene Adams, se unió al grupo de sus hermanos para el álbum "Thats The Way of The World". "Alza el vuelo, hermano. Te queremos hasta el cielo, ida y vuelta", escribió Verdine White al confirmar la noticia