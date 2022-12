Murió el actor estadounidense Al Strobel, destacado personaje de “Twin Peaks”

El actor estadounidense Al Strobel, conocido por su papel de Phillip Gerard, el hombre manco de la serie Twin Peaks, murió el viernes en Eugene, Orgeón, a los 83 años.

La productora y colaboradora frecuente de David Lynch, Sabrina Sutherland, difundió este lunes un comunicado en nombre de sus compañeros.

“A través de la oscuridad del futuro pasado y con mucha tristeza nos despedimos de Al Strobel. Fue un ser humano insustituible y siempre será una parte importante de nuestra familia Twin Peaks“, escribió.

Por su parte, Mark Frost, creador de la serie junto a David Lynch, también utilizó sus redes sociales para recordarlo: “Querido Al, qué jinete cálido y maravilloso era para todos nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo a lo largo de los años”.

“Era el más dulce de los hombres. Un narrador maravilloso… y verlo enrollar un cigarrillo con una sola mano: pura magia”, expresó, por su parte, su excompañero Dana Ashbrook.

Sad , sad news…love Al. He was the sweetest of men. A wonderful story teller…:)💔 and to watch him roll a one handed cigarette- pure magic:) https://t.co/2WDSHRzrj0

— Dana Ashbrook (@DanaAshbrook) December 3, 2022