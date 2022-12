Murió durante su cobertura del partido de Argentina el periodista al que detuvieron por su remera LGBT

Grant Wahl tenía 48 años. Periodista estadounidense, fue detenido en Qatar cuando ingresaba a un estadio con una remera que mostraba el arcoiris representativo del colectivo LGBT. Falleció este viernes mientras cubría el partido entre Argentina y Países Bajos. En principio, por un colapso cardíaco.

En un comunicado, la Federación de Fútbol de Estados Unidos expresó que estaba “desconsolada” por la noticia. “Los fanáticos del fútbol y el periodismo de la más alta calidad sabían que siempre podíamos contar con Grant para brindar historias interesantes y entretenidas sobre nuestro juego y sus principales protagonistas”, señala el texto.

La esposa de Wahl, Céline Gounder, tuiteó que estaba “completamente conmocionada” y agregó que estaba “muy agradecida” por el apoyo que había recibido de sus amigos.

Wahl había celebrado sus 48 años el jueves con amigos en Qatar. El lunes, escribió en su sitio web que no se había sentido bien en los últimos 10 días, y que tomaba antibióticos por sospecha de bronquitis.

“Se enfermó en la tribuna de prensa del Lusail Stadium, durante el partido de cuartos de final de la noche de ayer entre Argentina y Holanda. Recibió tratamiento médico de emergencia inmediato en el lugar, que continuó hasta que fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Hamad.

“Estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos y las autoridades locales pertinentes para garantizar que el proceso de repatriación del cuerpo se realice de acuerdo con los deseos de la familia”.

A principios de esta semana, Wahl recibió un premio de la leyenda del fútbol brasileño Ronaldo por informar sobre ocho Copas del Mundo consecutivas, la primera en Estados Unidos en 1994.

