Murió Aaron Carter, artista estadounidense y hermano de Nick de Backstreet Boys

El cantante y actor estadounidense Aaron Carter, de 34 años y hermano de Nick Carter -integrante de los Backstreet Boys-, fue hallado muerto el sábado en su casa de la ciudad californiana de Lancaster.

El fallecimiento de quien fuera una estrella precoz (se hizo famoso como telonero del grupo de su hermano con apenas 10 años) fue confirmado a la prensa local por allegados a Carter y se detalló que su cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de una bañera.

Entre los hitos de la trayectoria de Aaron se contó el álbum Come and get it (2000) que con su mezcla de música electrónica y dance alcanzó ventas por las que mereció la marca de triple platino.

En su faceta como actor, Carter apareció en series televisivas como Lizzie McGuire y Sabrina, la bruja adolescente y también llegó a escenarios de Broadway gracias a Seussical the Musical.

Pero en paralelo a esas labores artísticas su vida personal siempre fue tumultuosa y debido a problemas con el consumo de alcohol y marihuana perdió la custodia de su hijo Prince, nacido en noviembre de 2021, y padeció la muerte de su hermana mayor Leslie, quien falleció por sobredosis a los 25 años una década atrás.