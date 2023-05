Mundial Sub 20: la mayoría de los jugadores convocados por Mascherano militan en el fútbol local

El entrenador del seleccionado argentino Sub 20, Javier Mascherano elevó hoy la lista de 21 convocados para el Mundial de la categoría que empezará el próximo sábado 20 de mayo en el país y en la misma solamente hay seis futbolistas que actúan en el fútbol europeo, entre los que además de los previamente descartados Alejandro Garnacho y Nicolás Paz, tampoco se encuentra el atacante del Brighton and Hove inglés, Facundo Buonanotte.

Argentina, que integrará el Grupo A y jugará sus tres partidos de la fase de zonas desde las 18, contará entre sus tres primeros adversarios al campeón de Asia, Uzbekistán, con el que debutará el 20 de mayo en Santiago del Estero; el campeón de Oceanía, Nueva Zelanda, y quien entró como cuarto de la Concacaf, Guatemala, que será el adversario de los de Mascherano en la segunda fecha..

De los 24 participantes divididos en seis zonas, los dos primeros de cada una de ellas más los cuatro mejores terceros pasarán a los octavos de final. Si se toma como punto de partido lo acontecido en el Sudamericano, alcanzar ese primer objetivo ya estaría siendo auspicioso.

Los citados

Arqueros: Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Claa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River).

Defensores: Lautaro Di Lollo (Boca), Valentín Barco (Boca), Agustín Giay (San Lorenzo), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), Tomás Avilés (Racing) y Román Vega (Barcelona, de España).

Mediocampistas: Máximo Perrone (Manchester City), Ignacio Miramón (Gimnasia La Plata), Gino Infantino (Rosario Central), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal), Federico Redondo (Argentinos Juniors) y Valentín Carboni (Inter, de Italia).

Delanteros: Juan Gauto (Huracán), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Brian Aguirre (Newell’s), Alejo Véliz (Rosario Central) e Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

La elección geométrica de los futbolistas (tres arqueros y seis integrantes por línea) destacan a jugadores de buen pie en todos los sectores de la cancha, abonando a un estilo de juego que podría definir el gusto del entrenador, algo que no se pudo verificar a ciencia cierta durante el frustrante Sudamericano de Colombia, en el que el equipo defeccionó y se volvió eliminado en primera ronda.

Los “europeos” que no vienen

De la media docena de citados de clubes europeos el que más participación tiene en la máxima categoría es Matías Soulé en la Juventus, de Italia, mientras que por contrapartida jóvenes como Máximo Perrone y Mateo Tanlongo acaban de llegar desde Vélez Sarsfield y Rosario Central, respectivamente, a Manchester City y Sporting de Lisboa.

En tanto que Luka Romero también alterna en la Lazio, mientras que la participación de Valentín Carboni en Inter se resume en algunas apariciones en el banco de suplentes y la de Román Vega en Barcelona ni siquiera eso.

Encima Nicolás Paz, un jugador que fue importante en la conducción del equipo durante el Sudamericano, no fue autorizado tampoco por Real Madrid, en el que ayer estuvo entre los suplentes en la derrota por 2 a 0 como visitante de la Real Sociedad.

Por eso de arranque Argentina seguramente “extrañará” a alguien al que paradójicamente nunca tuvo, como Garnacho, ya que más allá de la incipiente calidad de Soulé, no tiene en principio en el plantel un jugador que marque la diferencia, algo con lo que siempre contaron los seleccionados argentinos Sub 20 que ganaron nada menos que seis mundiales a lo largo de la historia, contándose por caso entre ellos nada más y nada menos que a Diego Maradona y Lionel Messi.

La mayoría son de acá

A diferencia de lo que sucedió en Qatar 2022, el Mundial de Mayores, para este Sub 20 no hay correlato alguno, ya que de 21 convocados, 15 son del ámbito local. Un atenuante válido por cierto es que la FIFA no colocó en su calendario internacional de 2023 a este campeonato, y por lo tanto los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. Solamente la AFA comprometió a las instituciones del ámbito local a hacerlo. En el Mundial que acaba de consagrar a Argentina como campeón mundial, de los 26 citados por Lionel Scaloni solamente uno jugaba en Argentina: el tercer arquero, Franco Armani, también de River.

Los “pibes” convocados comenzarán a trabajar en el predio de AFA, en Ezeiza, el próximo lunes 8, con un cuerpo técnico también conformado a último momento por la contingencia ya expuesta, puesto que Mascherano había renunciado y al reincorporarse hasta debió armar de nuevo a su cuerpo técnico, contando con un nuevo ayudante de campo como el ex Independiente, Leandro Stillitano. Eso sí, el preparador físico Pablo Blanco, que lo acompañó en su reciente gira europea, seguirá a su lado.

Historia de campeones

Además de Maradona y Messi, también fueron campeones mundiales de la categoría otros futbolistas argentinos de “alta alcurnia” como Juan Román Riquelme, Pablo Aimar o el “Kun” Sergio Agüero, por citar algunos casos.

Y en el que Argentina organizó en 2001, cuando fue sede de un Mundial Sub 20 por primera y única vez consagrándose campeón, las figuras resultaron dos riverplatenses; Javier Saviola, máximo goleador del certamen, y Andrés D’alessandro, que entró de última a la lista definitiva.

Los estadios

Los estadios Diego Armando Maradona (La Plata), Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero), Malvinas Argentinas (Mendoza) y Del Bicentenario (San Juan) serán las sedes de este Mundial que Argentina obtuvo en seis oportunidades y del que no iba a formar parte si no fuera porque la FIFA decidió bajar al organizador original, Indonesia, por razones políticas (su gobierno no aceptó la presencia de Israel).