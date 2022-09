Multitudinaria concentración de Amsafe frente al Ministerio de Trabajo en el marco del plan de lucha

Durante el acto tomo la palabra Rodrigo Alonso -Sec. Gral. Amsafe Provincial-, quién expresó: “Muchas gracias compañeras y compañeros, en primer lugar un abrazo a cada una y cada uno, a cada una que vinieron desde los 19 departamentos de la provincia con mucho esfuerzo, con militancia, con compromiso y poniendo el cuerpo como siempre. Un abrazo fuerte además compañeras y compañeros porque estamos fortaleciendo este plan de lucha con adhesión total, y cuando digo adhesión total lo que estoy diciendo es que el gobierno que nos apretó, que nos extorsionó, que nos amenazó no pudo con nosotros porque tenemos dignidad y acá estamos defendiendo la escuela pública y nuestros derechos. Quedó claro, para algún desprevenido, cuál es la característica de la AMSAFE. Porque parece que algunos funcionarios no lo entendían, funcionarios que opinan sin conocer, miren en AMSAFE debatimos, discutimos, sentamos diferentes posiciones, vamos a las asambleas departamentales y allí mocionamos y después vamos al jardín, a la primaria, a la secundaria, a la escuela de la modalidad especial, al instituto superior y votamos. Y después sintetizamos en la Asamblea Provincial y cuando sale la resolución se acabó la discusión compañeras y compañeros, ya no hay más yo voté una cosa u otra, hay una resolución que la cumplimos porque AMSAFE para el que no sabe, es sinónimo de democracia, de participación, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro sindicato. En la última Asamblea Provincial más de 30 mil compañeras y compañeros votaron, y en esa asamblea había distintas estrategias, pero con un denominador común porque los 30.600 que votamos dijimos que la propuesta del gobierno era insuficiente, que no cubría las expectativas que tenemos las trabajadoras y trabajadores de la educación. Por eso vinimos acá el martes pasado y le dijimos al Ministro de Trabajo que teníamos que convocarnos a paritarias y hoy temprano nos notificaron que el próximo lunes estamos convocados a una reunión paritaria. Ahora bien, el lunes vendremos al Ministerio de Trabajo, pero que el Gobierno se deje de dar vueltas y presente una propuesta que en primer lugar mejore el salario de las trabajadoras y trabajadores de la educación en primer lugar, y en segundo lugar que mejore las condiciones para enseñar y aprender algo que nos preocupa mucho. El gobierno quiere hacerle creer a la sociedad lo contrario pero somos nosotros los que sostenemos la escuela pública. Hay que mejorar el salario y las condiciones de trabajo pero también si el gobierno avanza con los descuentos la propuesta debe contener la devolución inmediata porque no vamos a permitir que el gobierno nos meta la mano en el bolsillo, no permitiremos ni un solo peso de descuento.