Mujeres en la mira: matan a una chica de 21 años con un disparo en la cabeza desde corta distancia

En los primeros momentos, no habìa información sobre las circunstancias del crimen, perpetrado en la zona de Muñoz al 700, mil metros al norte de Circunvalación. El caso se suma a la niña de 12 años baleada en barrio Ludueña horas antes y se enmarca en el notable aumento de víctimas mujeres este año

La alegría por un resonante triunfo deportivo dura poco en una ciudad dominada por la violencia letal. Familiares y allegados de Valentina Carpanetto, de 21 años, se enteraron a la madrugada que a la joven la habían asesinado.

Su cuerpo quedó tendido en la zona de Muñoz al 700, en barrio Roque Sáenz Peña, en el extremo sur de Rosario. De acuerdo a los primeros exámenes forenses, le habían disparado al menos un tiro en la cabeza, desde corta distancia, provocándole la muerte en el momento.

El caso quedó a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo. El aviso al 911 sobre la presencia de una persona herida ingresó alrededor de la 1.30 de este miércoles.

El funcionario judicial ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la autopsia y la realización de un dermotest a la víctima. Además, como es de rigor, dio intervención al personal del Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En los primeros momentos posteriores al hallazgo, no había información sobre los atacantes ni las circunstancias del crimen.

El crimen es el número 274 en lo que va del año en el departamento Rosario, con lo cual cuando aún no terminó 2022 supera en una decena la cifra récord de 2013: 264.

Este año, llama la atención la cantidad de víctimas mujeres, que se acercan al 25 por ciento (contra un 20 en territorio provincial). A lo largo del período 2015-2021 este indicador se mantuvo relativamente estable en torno del 10% en el departamento con mayor cantidad de habitantes de la provincia, describió en un informe el Observatorio de Seguridad Pública, el cual entrecruza información de los hospitales, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las incidencias del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

En su gran mayoría, son niñas, adolescentes y jóvenes, muchas de las cuales han quedado en medio de balaceras o han sido ultimadas, según las pesquisas del MPA, por tener un rol dentro de bandas delictivas, o bien ser familiar de alguien vinculada con estas organizaciones de narcomenudeo.

Así, en la disputa por un territorio cada vez más atomizado, el salto en el porcentaje de mujeres como víctimas fatales no parece hablar sólo de una mayor cantidad de presencia femenina en este mercado, sino que se convierten en blancos fáciles para tiratiros y sicarios ante la presunción de que no estarán armadas y, por lo tanto, no representarán un peligro al momento del ataque por encargo.