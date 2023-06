Muerte del hincha de River en el Monumental: realizan las pericias toxicológicas

La autopsia a Pablo Marcelo Serrano reveló que murió por la caída y no por un paro cardíaco, como había trascendido en algún momento

En las próximas horas se podrían dar a conocer las pericias toxicológicas a Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River Plate que murió el pasado sábado tras caer desde la tribuna Sívori alta, a la baja.

La autopsia reveló que el hombre de 53 años murió por la brutal caída y no por un paro cardíaco como había trascendido en algún momento.

En el informe se indica que la víctima “sufrió politraumatismos con fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica y hemorragia externa”.

Ahora, resta saber si Serrano estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas al momento de la tragedia ya que hasta el propio club confirmó, en un comunicado, que no hubo pelea o altercado previo a la caída.

“Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto. El servicio médico llegó al instante al sector del incidente, al igual que la Policía y los distintos organismos de seguridad”, señala el comunicado de River en conjunto con el Comité de Seguridad en el Fútbol.

La muerte de Serrano sucedió el sábado 3 de junio cuando los Millonarios disputaban el partido contra Defensa y Justicia por la fecha 19 del torneo. Al minuto 26 del primer tiempo ocurrió el fatídico momento y fue allí cuando el árbitro decidió suspender el encuentro.

Serrano junto a su hija

”Cuando recibimos el llamado precisamos si era una caída hacia adentro o afuera del estadio. Nos informaron que era hacia adentro así que mandamos una unidad y una ambulancia. Lamentablemente, nos encontramos con el hombre ya fallecido, con un traumatismo gravísimo de cráneo, gravísimo”, resaltó Alberto Crescenti, titular del SAME.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos, a cargo de Celsa Ramírez, quién confirmó que la tribuna Sívori seguirá clausurada para continuar con las pericias correspondientes hasta nuevo aviso.

A partir de la decisión, que se tomará en el transcurso de este lunes, se sabrá si la medida de clausura afectará a la tribuna para el próximo partido de River como local contra Fluminense por la Copa Libertadores el miércoles 7 de junio a las 21.30.

Fuentes policiales confirmaron a Noticias Argentinas que se presentaron ante la fiscal una abogada querellante, un hermano y un amigo de la víctima.

“De las imágenes se ve que Serrano entra solo, que no estaba consumiendo alcohol y que caminaba con normalidad, todo eso diez o quince minutos antes de que ocurra el suceso”, detallaron.

Por este motivo se espera con ansias saber qué reflejan las pericias toxicológicas.

Su hija, quién se enteró del hecho en la misma cancha, utilizó sus redes sociales para recordar a su papá, pero también para desmentir varias versiones al respecto.

“Te me fuiste para siempre papito, la gente inventa cosas sobre vos y cree que tiene el derecho de opinar cuando no saben nada. Lo quieren hacer ver como algo que no es, toda tu familia y amigos sabemos la clase de personas que eras. Siempre voy a ser tu princesa papi. Te amo”, escribió.