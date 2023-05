Montoya, el fútbol tenis con Maxi Rodríguez y su lesión: “La gente se tiene que quedar tranquila”

El Chaqueño habló tras el video del fin de semana en el Autódromo, donde en compañía de la Fiera animó un “mini” choque ante Facundo Ardusso y Mariano Pernía. “Se preocupan más por tres minutos y ante Platense jugué 60 con una molestia y no me quisieron hacer estudios”, dijo el capitán canalla

Un celular y una pelota fueron más que suficientes para armar un pequeño revuelo en el Mundo Central. El fin de semana se viralizó un video de Walter Montoya animando un fútbol tenis junto a Maxi Rodríguez en el autódromo Juan Manuel Fangio y las redes se llenaron enseguida de especulaciones, ya que el capitán canalla será sometido en breve a una operación. El Chaqueño fue una de las atracciones del evento al igual que el ídolo de Newell’s y juntos disputaron un “mini” enfrentamiento ante Facundo Ardusso y Mariano Pernía, que vinieron a disputar la cuarta fecha del certamen de TC2000.

“La lesión no se agravó y que solo fueron tres minutos”, se defendió Montoya en charla con el programa televisivo Zapping Sport. Y agregó: “Yo salí con Talleres por un pequeño dolor, luego con Platense el tobillo no estaba hinchado. Se pensó que la lesión no era grave. En la semana antes de Platense probé, corrí y no tuve ninguna molestia, por eso jugué. No estaba al ciento por ciento ese partido y jugué con el corazón”.

“Para caminar, no me duele. El viernes pude correr, hice 20 pasadas de 100. Si el viernes no me hacía el estudio, que se decidió a lo último, estaría concentrado en Buenos Aires. Pero nada que ver al dolor de aquel partido con Newell’s cuando me lesioné el otro tobillo”, reveló el volante.

Y volviendo a lo que sucedió el sábado en el autódromo, el Chaqueño expresó: “Fui a visitar a Facu (Ardusso) porque tenía la tarde libre y surgió el fútbol tenis, solo cinco puntos y ni me muevo. No se agravó la lesión en ese momento porque yo ya tenía el estudio. La gente se tiene que quedar tranquila. Había gente de Central y nadie me dijo nada”.

Y de paso aprovechó para arremeter contra algunos detractores: “La situación me hizo reír porque me hicieron llegar cosas de la dirigencia que decía que no estaban de acuerdo a eso. Hablando en general, se preocupan más por tres minutos o cinco pelotas y no se preocuparon cuando jugué 60 minutos contra Platense y no quisieron hacer estudios”.

Walter Montoya será operado este miércoles de una lesión en el ligamento lateral interno del tobillo derecho y tendrá para varias semanas de recuperación. “Si yo no hinchaba para hacerme los estudios, hasta hoy en día estaría por jugar. Nadie del club me llamó, solo el doctor”, sentenció.