Mónica Fein manifestó que “Aníbal Fernández debería renunciar” y también le apuntó a Cristina Kirchner

La diputada del Partido Socialista Mónica Fein Partido Socialista aseguró que “Aníbal Fernández debería renunciar” luego de que el ministro de Seguridad afirmara que “los narcos han ganado”. Para la ex intendenta en Rosario, las declaraciones del funcionario nacional son de “cínico e inhumano” y cuestionó los fondos destinados a combatir la violencia. “Santa Fe es la provincia número 14 en inversión de seguridad”, manifestó.

Durante una entrevista por AM 990, afirmó que el presidente Alberto Fernández “usó el problema del narco en Santa Fe para pelarse con la Corte Suprema” y agregó que el gobernador Omar Perotti “no tiene plan para este tema”. En paralelo, aseguró que existe un proyecto en Diputados “para fortalecer la Justicia Federal que nunca se trató” y cargó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Lo hemos pedido, pero la Vicepresidenta no nombra a los senadores de la Bicameral que tiene que aplicar el sistema acusatorio en Santa Fe. La decidida del Gobierno Nacional con respecto a Santa Fe la venimos viviendo hace mucho tiempo”, cuestionó. Y agregó: “La gran transformación que ha tenido Santa Fe, que permitió que los fiscales metan presos a los jefes de las grandes bandas, es que tiene sistema acusatorio. Pero el nacional no lo aplica”.

Votado por las distintas fuerzas políticas, el acusatorio es un sistema creado para dotar de manera extraordinaria a la Justicia de mayores herramientas para agilizar los juicios. En el Congreso de la Nación existe una comisión bicameral que está destinada especialmente a implementar este sistema en tandas de dos provincias. La Bicameral, presidida por el Frente de Todos, debía ponerlo a funcionar en Santa Fe y Mendoza en 2019, algo que nunca ocurrió.

En la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández responsabilizó al máximo tribunal: “Si aquella reforma de la Justicia Federal —que fue enviado durante el año 2020 al Congreso y no se aprobó— hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.

Al respecto, la titular del Socialismo remarcó que “la Justicia acá es la misma de hace 40 años. El delito es del siglo 21, la Justicia del 20″ y “se firmó un proyecto para fortalecer la Justicia Federal que nunca se trató”. Además, consultada por las fiscalías vacantes y sin convocatoria a concurso, agregó: “Hay dos vacantes que tiene el poder Ejecutivo y tres el Senado. Es decir, el Presidente y la Vicepresidenta lo tienen en sus manos para resolver”.

Por último, Fein también se opuso a la propuesta de combatir al narco con el Ejército de la ex ministra de Seguridad, Patricia Burllich, pero valoró su gestión. “No coincido, pero es verdad que en su gestión acá la cosa era mejor. No coincido con ella ni su idea de traer las fuerzas armadas a la calle. Comparto la idea de juntarse a hablar con quién piensa distinto”. Y cerró: “Yo me sentaría a hablar con quien no pienso igual, como Aníbal Fernández”.