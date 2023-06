Mitos y leyendas, en la imperdible “Voraz y melancólico” que se presenta en La Comedia  

El Teatro Municipal La Comedia presenta este viernes por la noche, en una única función, el espectáculo Voraz y melancólico, de Toto Castiñeiras, destacado artista argentino con una vasta carrera internacional como clown en la compañía Cirque du Soleil. Se trata de una comedia dramática protagonizada por Santiago Garcia Ibañez, Rey Micaela e Ignacio Torres.

Esta producción de la Compañía Teatro Charabón, creada y dirigida por Castiñeiras, está atravesada por el mito del hombre lobo y la mujer loba. Es la historia de una posible historia de amor. Un amor que trae consigo un apetito que pareciera no saciarse con nada. “Es una historia de amor trunca, que de tan trunca podríamos sospechar, no es tal, no existe”, plantean desde la compañía.

La Rubia y El Lobo, son el vehículo para que en Voraz y melancólico puedan convivir el amor materno, las festividades telúricas, la violencia inconducente, la mentira, la sensualidad, la alopatía como excusa para amansar a quien no quiere ser manso; para que conviva con todo eso, lo colérico, lo infantil y lo inocente; lo procaz y lo salvaje, lo puro y lo impuro.

“Todo esto acontece en medio de juegos de peña y de kermese, bajo una luna vigilante que crece velozmente, y que amenaza con volverse llena y traer consigo algún tipo de desgracia esperada o algún tipo de nuevo milagro”, destacan acerca de esta propuesta con autoría y dirección general de Toto Castiñeiras.

La ficha técnica se completa con las pelucas de María Eugenia Palafox, diseño de vestuario de Daniela Taiana, diseño de escenografía de Gonzalo Córdoba Estévez, diseño de luces de Alejandro Le Roux, música de Juan Ignacio Bianco, fotografía de Lucas Schlott, entrenamiento corporal de Diego Rosental, asistencia de dirección de Rocío García Loza y producción ejecutiva de Rocío Gómez Cantero.

Toto Castiñeiras es actor, dramaturgo y director teatral. En 2004 se integró al Cirque du Soleil. Desde ese año es clown, diseñador cómico, docente, coach y parte del equipo de audiciones de la compañía. Fue cómico central en el espectáculo Quidam y creador e intérprete de Sép7imo Día (sobre la banda Soda Stereo), ambas producciones del Cirque du Soleil. Con esta compañía recorrió el mundo, presentando sus rutinas en más de cincuenta países y múltiples escenarios desde el Luna Park de Buenos Aires al Royal Albert Hall de Londres.

Además actuó en numerosas producciones nacionales. Sus últimos trabajos fueron Otelo (2016, Complejo Teatral de Buenos Aires), Finimondo (2010, Teatro Metropolitan, Buenos Aires).

En 2021 estrenó la obra Ojo de Pombero, de la que es autor, director y actor. Además, es autor y director de los espectáculos Gigante (2022), la presente Voraz y melancólico (2019-2023), Monstera (2021), Aparece (2019), Orillera (2019), Gurisa (2016 a 2022) y El Susto, 1813 (2012-13), que han realizado funciones dentro y fuera del país en diversos festivales nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo dirigió los espectáculos Azul ultramarino de Cecilia Meijide (2019), Beso de Fabián Díaz (2019), Las de Barranco en versión de Alfredo Allende (2016-2019), entre otras obras. Actualmente dirige La violencia de la ternura del rosarino Tomás Quintín Palma, estrenada en 2021, que realiza funciones en el Auditorio de Belgrano y el Teatro Picadero. Y en 2021, Editorial Losada publicó su libro Cantar de Charabón, un material que reúne su obra dramatúrgica.

Para agendar

Voraz y melancólico, del creador Toto Castiñeiras, se presenta este viernes, a partir de las 21, en el Teatro Municipal La Comedia, de Mitre y Ricardone, donde se venden las entradas en horarios habituales de boletería o bien a través del sistema https://1000tickets.com.ar/concierto.php?id_evento=218&voraz-y-melancolico. Las generales tienen un costo de 1.500 pesos.