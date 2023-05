“Misántropo”, el esperado film de Damián Szifron, se conoce este jueves en las salas locales

Como cada semana, este jueves, cuatro películas renuevan la cartelera de cine local. Entre la propuestas se destaca Misántropo, el esperado nuevo film del director argentino Damián Szifron que llegó a Hollywood después del éxito de Relatos salvajes y desde allí regresa con esta película. También se conoce la comedia de ciencia ficción Máquina para ver el alma que dirigen Ana Laura Monserrat y Nahuel Srnec y el volumen 3 de la reconocida franquicia de Guardianes de la galaxia bajo la dirección de James Gunn, con las actuaciones de Chris Pratt, Zoe Saldana y Dave Bautista. Por último se podrá ver Vera, un film de origen austriaco que dirigen Tizza Covi y Rainer Frimmel.

“Misántropo”

El director argentino Damián Szifron debuta en una producción hollywoodense de la mano de Misántropo, un anunciado film que cuenta con las actuaciones de Shailene Woodley (reconocida por la saga fílmica Divergente, la película Los Descendientes y la serie Big Little Lies), Ben Mendelsohn y Jovan Adepo. Este policial de suspenso estadounidense se ubica en Baltimore, durante la noche de Año Nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Woodley), una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del peligroso homicida.

Misántropo fue filmada en pandemia, en Canadá. “Filmamos todo con barbijos. La foto del making off casi que no se pueden difundir porque son ridículas, no se ve a los actores, no se reconoce la gente. Hay gente con la que trabajé, que además viste cómo es con el barbijo que te imaginas una cara, que después se saca el barbijo y no tenía nada que ver. Así que bueno, mucha gente con la que trabajé durante meses, no la conocí mucho”, contó el cineasta sobre la experiencia.

El film cuenta con una alta dosis de humor, algo característico en la filmografía del realizador. “Siempre pienso que es parte de la cotidianidad y que a veces queda falso que no haya humor. O sea, me parece que la vida lo incluye; incluso en los momentos más dramáticos. Definitivamente, esta no es una comedia, no tengo ni siquiera que aclararlo, pero me parecía que algunos momentos de humor eran necesarios justamente para darle credibilidad y porque creo que daban también vida y camaradería a esos personajes que trabajan juntos, que se conocen”, dijo a la prensa internacional sobre la producción que se verá en los complejos locales Showcase, Cinépolis y Del Centro.

“Máquina para ver el alma”

La comedia de ciencia ficción Máquina para ver el alma se conoce este jueves bajo la dirección de Ana Laura Monserrat y Nahuel Srnec. El film, que cuenta con las actuaciones de Jenni Merla, Juan Cruz Márquez de la Serna y Camila Blasco, relata la historia de Valeria, una joven científica, que busca demostrar la existencia de un tipo de energía propia de los seres vivos, luchando contra el rígido sistema de creencias en un mundo científico gobernado por hombres. El film se verá en la sala de cine público Arteón.

“Guardianes de la galaxia-Volumen 3”

Con dirección de James Gunn y con las actuaciones de Chris Pratt, Zoe Saldana y Dave Bautista se conoce este jueves el volumen 3 de Guardianes de la galaxia. El film de ciencia ficción y aventuras estadounidense muestra cómo, todavía conmocionado por la pérdida de Gamora, Peter Quill reúne a su equipo para defender el universo y uno de los suyos, una misión que podría significar el fin de los Guardianes si no tiene éxito. La película se verá en distintos horarios en los complejos de cine locales Showcase, Hoyts, Cinépolis y Del Centro.

“Vera”

Vera, la protagonista del film que dirigen Tizza Covi, Rainer Frimmel, es una celebridad menor en la esperpéntica industria del espectáculo televisivo italiano. El film de origen austriaco sigue sus pasos, con amor, por fiestas y espacios privados hasta penetrar en su intimidad y descubrir lo que supone crecer a la sombra de un padre famoso. Protagonizada por Asia Argento, Vera Gemma y Daniel De Palma la producción muestra cómo, cansada de su vida y de sus relaciones superficiales, Vera se adentra en la alta sociedad romana. Cuando en los suburbios hiere a un niño de ocho años en un accidente automovilístico, ella forma una relación intensa con él y con su padre. Pero pronto descubre que también en ese mundo ella es sólo un instrumento para los demás. La película se verá en los Cines del Centro.