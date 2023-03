Mirar al futuro, se acerca un tiempo de doble competencia para Newell’s

La victoria leprosa trajo tranquilidad en medio de una semana donde la eliminación de Copa Argentina y la caída ante Instituto había abierto una zona de cuestionamientos al equipo, en especial por su funcionamiento. Gabriel Heinze aún está blindado a las críticas por el cariño de los hinchas, aunque reconoció que le dolió la situación.

Newell’s volvió a aparecer en el top ten de la tabla, con una fortaleza innegable en condición de local, donde ganó sus tres partidos, con distintos rendimientos, pero con mejorías notorias respecto a las presentaciones fuera del Coloso.

Y mientras busca la puesta a punto del equipo, Heinze debe empezar a analizar la distribucion de cargas y el desgaste, ya que en abril comienza la Copa Sudamericana y habrá una doble competencia donde por lógica el Gringo no resignará protagonismo.

El lunes la Lepra visita a Colón y el martes 21 recibirá en el Parque a San Lorenzo, uno de los equipos que pelea arriba en este arranque. Aún sin fecha y horario, la última semana de marzo visitará a Estudiantes, y luego viene el Clásico, con todo lo que significa en valor este partido que será en el Coloso.

Ahí la primera dificultad, el partido con Central será en medio del inicio de la Copa Sudamericana. Lo que resta saber es quiénes serán los rivales leprosos en esta competencia, pero frente al Canalla no guardará nada y en el arranque copero tampoco, aunque es probable que alguna mínima rotación aparezca.

Por ahora hay puestos donde el recambio está, pero en otros no. Hoy Heinze tiene cuatro zagueros que considera pueden ser titulares, incluso Gustavo Velázquez, de buen rendimiento, perdió titularidad por priorizar el perfil zurdo de Mansilla.

El lateral izquierdo tiene a Bruno Pittón y Ángelo Martino, dos refuerzos. Y en los extremos están Ramiro Sordo, Brian Aguirre y Jonatgan Menéndez. También hay alternativas como volantes internos: Iván Gómez, Cristian Ferreira, Pablo Pérez, Marcos Portillo y Guillermo Balzi. Aunque los pibes aún no consiguieron acomodarse a la idea de Heinze.

¿Dónde hay más carencias? Sin dudas hay dos puestos sin recambio confiable. El cinco es Juan Sforza, pero su recambio es el pibe Marcelo Esponda, que aún mo sumó minutos. Heinze buscó sumar uno más, pero no pudo. El otro lugar es el centro del ataque. Jorge Recalde aún está poniéndose en forma física y futbolística, pero sus alternativas no estuvieron a la altura. Lo de Djorkaeff Reasco fue pobre, Genaro Rossi tampoco arrancó bien y para peor se lesionó, y Nazareno Funez ni siquiera va al banco. Jeremías Pérez Tica fue al banco un par de partidos, pero el Gringo lo considera como externo.

Ahí aparecen las principales falencias de un recambio que en algún momento de abril será necesario para mantener competitividad desde lo físico y evitar lesiones. Uno que se sumará para ese momento es Leonel Vangioni, quien jugará un par de partidos más en reserva de local para ponerse en forma tras estar siete meses parado por una lesión en el tendón de Aquiles.

Por ahora Heinze no tiene que meter mano, pero mirar al futuro cercano no está mal, mucho más si se tiene en cuenta que cuando el DT optó por jugar con suplentes se pegó un golpazo frente al débil equipo de Claypole. Y eso no puede volver a pasar, ya que no siempre habrá espacio para recuperarse.