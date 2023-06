Miguel Russo: “No es un equipo definitivamente consolidado y para eso seguimos trabajando”

Central volvió a fallar de visitante. Si bien sumó un punto ante Barracas Central la sensación fue que el equipo dio dos pasos atrás frente a un rival muy inferior. En ese sentido Miguel Russo valoró el empate, pero dejó en claro que aún falta mucho trabajo para consolidarse.

“La idea no es ser conservador de visitante, sino hacerlo igual. La diferencia con otros equipos es que de local sí podemos. No es un equipo definitivamente consolidado, el tiempo en el armado fue corto y por eso seguimos trabajando”, dijo el DT.

Cuando el Canalla juega en el Gigante la sensación es diferente en cuanto al rendimiento del equipo. La voracidad que muestra en Arroyito la deja en Rosario cuando le toca jugar como visitante.

“Tratamos de mantener el nivel tanto de local como de visitante. Algunas cosas no funcionaron como cuando jugamos de local pero otras son positivas. Siempre sumar es bueno. Nosotros podemos más, hay niveles que bajaron respecto al otro partido y lo entiendo, pero funcionaron a nivel de equipo. Estuvimos bien parados, ordenados, casi no nos crearon situaciones”, subrayó Russo para graficar la campaña que viene haciendo el Canalla en el torneo.

Y agregó: “Tenemos virtudes y también defectos como todo equipo. Debemos mantener la regularidad, que es lo más difícil. Los rivales nos van mirando más, eso es una realidad, y hay que estar a la altura para contrarrestarlo. No en todo me voy conforme pero en muchas cosas sí, como en la actitud y en que no tengamos sorpresas en los primeros minutos”.

En cuanto a la cosecha de puntos que viene haciendo el Canalla en el torneo, el entrenador se mostró tranquilo y deseó mejorar el rendimiento fuera de Rosario.

“La cantidad de puntos que tiene Central no es mala, seguir buscando mejorar de visitante y mantener la localía que es importantísimo. Somos el tercer equipo con mayor cantidad de goles, eso es bueno. Se que nos piden muchas cosas y está bien pero estoy calmo y tranquilo con todo lo que viene”, expresó el técnico.