Miguel Ángel Russo: “Estamos siendo competitivos a pesar de las ausencias”

Central volvió a festejar en el Gigante. Y lo hizo ante un rival complicado como Defensa y Justicia. Incluso el sumar tres puntos le permitió al Canalla saltar varios casilleros en la tabla y quedar a siete unidades de River, el líder del certamen.

“Es bueno haberle ganado a un equipo importante como Defensa. No es fácil jugar con semejante ida y vuelta. Los chicos van creciendo y eso es importante”, dijo Russo, el gran culpable de este campañón que viene haciendo su equipo.

Ante el Halcón, el Canalla volvió a sufrir ausencias de peso como la de Walter Montoya, Damián Martínez y Alejo Véliz. Pero de igual modo tuvo el temple necesario para dar vuelta el resultado y darle a su gente un triunfo que lo invita a seguir ilusionado con lo que viene

“Hay momentos donde tenemos que dar el paso, hacer un click. Estamos siendo competitivos a pesar de las ausencias, no podemos tener solamente once titulares y nada más. Es algo que hablamos con todos muchas veces”, remarcó el entrenador auriazul.

Sobre algunas deficiencias que permiten llegadas claras de los rivales, el técnico no dudo y subrayó que: “No hay dos equipos. Somos uno solo con defectos y virtudes. En algún momento quedamos muy desbalanceados, el medio no se puede perder. Pero son errores que me gustan porque son producto de querer ganarlo”

En tanto, esquivó con clase el tema de Candia, que si bien fue aplaudido por sus compañeros, el hincha no tuvo la misma respuesta.

“No tengo redes sociales, hace rato que no veo ni leo nada. Él es un jugador importante para nosotros, que estuvo mucho tiempo lesionado y está recuperándose”, dijo Russo.

Por último, el DT pido enfocarse en lo que viene y eso significa el partido debut por Copa Argentina del próximo miércoles ante Central Norte de Salta en el Estadio Único de San Nicolás.

“Hay que cambiar el chip y enfocarnos en Copa Argentina. Tenemos que seguir aprendiendo, todavía nos faltan cosas”.