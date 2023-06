Miércoles a pedir de Central y Temperley, más todo el panorama de jueves y viernes

Rosario Central superó este miércoles a Gimnasia por 81 a 58 en el marco de la fecha 13 de la zona 2 de la Superliga, mientras que por el grupo 1 Temperley doblegó a Atlético Fisherton como visitante por 69 a 58.

En la victoria del Negro, Andrés Ottolini hizo 18 puntos, mientras que Nahuel Más colaboró con 17 y Augusto Capra hizo 15. Para el local convirtió 20 Franco Falcone. El elenco que conduce Hernán Corte estiró su récord a 9 ganados y 2 perdidos, por lo que está entre los mejores cuatro elencos de la tabla y mejores tareas del grupo. Caova está 10-1, Atalaya 9-1 y Provincial 8-0.

Por su parte, en la victoria de Central hubo actuaciones destacadas de Facundo Gandoy (23 puntos) y de Hugo López (20), en tanto que para los visitantes hizo 17 Gabriel Hospital. Los canallas subieron a marca de 5-7 y Gimnasia cayó a 4-8.

La programación de la Rosarina para la Superliga indica que el viernes jugarán por la fecha 14 de la zona 1 Atlantic vs. Regatas, Calzada vs. Unión y Progreso, Ciclón vs. Saladillo y Newell’s vs. Temperley (a confirmar). No podrán jugar Unión de Arroyo Seco vs. Provincial ya que el Rojo tiene partido de Liga Federal.

En la zona 2 el programa indica que se medirán Alumni vs. Náutico, Libertad vs. Echesortu, Sportivo América vs. Los Rosarinos Estudiantil, Sportivo Federal vs. El Tala y Tiro Suizo vs. Gimnasia.

Primera B

En el marco de la fecha 13 de la Primera B, por la zona 2 jugarán este jueves (de no mediar cambios por el paro) desde las 21.30 Provincial B vs. El Tala B, Paganini Alumni de Granadero Baigorria vs. Maciel y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Universitario. Para el viernes quedó Unión Sionista vs. Gimnasia C y el domingo se medirán Echesortu B vs. Servando Bayo.

En el grupo 1, el viernes jugarán Ben Hur vs. Atalaya B, Gimnasia B vs. Garibaldi de Fray Luis Beltrán, Independiente de Ricardone vs. Municipalidad de Puerto San Martín, Red Star de San Lorenzo vs. Fortín Barracas y San Telmo de Funes vs. Atlantic B.

Superliga, zona 1

Caova 10-1

Atalaya 9-1

Temperley 9-2

Provincial 8-0

Regatas 7-5

Unión y P. 6-5

Newell’s 6-6

Fisherton 5-7

Unión AS 5-7

Atlantic 3-9

Ciclón 2-8

Calzada 2-10

Saladillo 0-11

Superliga, zona 2

El Tala 12-0

Sportsmen 10-1

Náutico 8-4

Estudiantil 7-5

Talleres 7-4

Alumni 5-5

Echesortu 5-7

Tiro Suizo 5-6

Central 5-7

Gimnasia 4-8

Libertad 4-8

América 2-10

Sp. Federal 1-10

GOLEO

FISHERTON 58: Sebastián Marco 3, Bello 3, F. Falcone 20, Linzuain 0, Valotto 9, Alarcón 0, R. Falcone 13, Selser 7, López 4, Santiago Marco 0. DT: Jonathan Cuesta.

TEMPERLEY 69: Capra 15, Roig 8, Zorrilla 0, Amigo 0, López 1, Ottolini 18, Más 17, B. Moresco 2, Beltramino 5, Minzer 3. DT: Hernán Corte

GOLEO

CENTRAL 81: Giosa 0, Santone 7, Galán 0, Belluomini 11, Badía 5, Gandoy 23, López 20, Watson 0, Apodaca 6, Aparicio 9. DT: Lucas Lehrer.

GIMNASIA 58: Hospital 17, Cupulutti 6, Chaya 0, Evangelista 5, Belli 9, Martín 3, Prat 11, Catini 0, Gallardo 5, Morici 0, Ibarra 2. DT: Federico Sauro.