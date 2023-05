Mi amigo invencible vuelve a Rosario para repasar las canciones de “Isla de Oro”

Este viernes la formación mendocina Mi amigo invencible volverá a Rosario de la mano de su último disco de estudio Isla de Oro, el material que tuvo su presentación en noviembre del año pasado en el Distrito Siete volverá a sonar en diálogo con el amplio repertorio del sexteto, esta vez, en el Galpón de la Música. La apertura estará a cargo del talentoso artista y comunicador Lichi.

El material, el octavo de la producción de Mi Amigo Invencible, fue producido artísticamente por el uruguayo Martín Buscaglia y “marca una nueva impronta para el sexteto”, anuncian.

Con una paleta predominante de tonos mayores, el registro de las ocho canciones en el estudio Unísono en ocho días, incluyó las participaciones de Paula Trama, Diosque, Paul Higgs, Franco Saglietti (Francisca y los Exploradores) y el mismo Buscaglia, que condujo la grabación, mezcló en Montevideo junto a Gustavo Montemurro y entregó para su masterización en Buenos Aires con Maxi Forestieri.

Isla de oro es una actualización sonora en la discografía de la banda, pero también “la consolidación de una personalidad artística”. “Es un proceso que se observó en los dos primeros singles y sigue a lo largo del disco. Los beat sesentistas y el groove contemporáneo, letras un poco delirantes y un espíritu de tradición pop-rock, la naturaleza y la ciudad, los autos, los colores y las salidas al sol, el deseo de renovar las ideas sin poder cambiar todas las cosas a la vez. Si en el período 2020-2021 las composiciones de Mariano di Cesare narraron en tiempo real los efectos de la transformación global, en el 2022 tradujo junto al resto de la banda el nuevo espíritu compositivo a través del entusiasmo del aire impecable de volver a salir”, anuncian en el parte de prensa que anuncia el show.

“En octubre de 2021 reservé estudio sin canciones nuevas para grabar, pero con un hambre fulminante de disco nuevo. Lo fijamos para mayo 2022 para que en el verano pudiera terminar las canciones y luego trabajarlas con la banda. Jugando con nuevos elementos logré componer una canción por día con una nueva perspectiva, tratando de dejar el pasado en un cajón. La solemnidad de la pandemia se hacía insostenible, la melancolía necesitaba adoptar nuevas formas y nuestra necesidad de ver colores crecía cada vez más. La banda recibió las canciones nuevas con un entusiasmo único”, contó Mariano Di Cesare.

Y agregó: “Sin productor a la vista, se acercaba la grabación pero dimos con el indicado justo a tiempo. Sin conocernos, entablamos vínculo con Martín Buscaglia, desde Uruguay. En menos de dos semanas estaba en Buenos Aires escuchando las canciones. Todas nos gustaban mucho, sin embargo nos apoyamos en las primeras impresiones de Martín, que dibujó un mapa de ocho. Sin saberlo estábamos por grabar lo que podría ser uno de los lados de un disco doble, ya que quedó una gran cantidad de material afuera, que es más oscuro. Nos debíamos un disco luminoso. Aún no han pasado tres meses desde que entramos a grabar y terminar el disco, fue muy fugaz todo gracias al capitán Buscaglia. No es un disco apurado, ni urgente, simplemente nos salió así, fresco, sin vueltas ni conceptos grandes, no hay mucho que entender ni que explicar, es lo que es, y sinceramente es nuestro nuevo disco favorito”.

De Mendoza al mundo

Con 16 años de trayectoria, la formación nacida en Mendoza en 2007 lleva editados ocho discos, ocho EPs y múltiples singles que construyen una obra que enlaza el indie-rock global de vanguardia con el beat del rock latinoamericano.

Su material anterior Mi Amigo Invencible en Vivo fue el primer registro en directo de esta formación actual. Ese mismo año, la cadena HBO eligió la canción “Algo no ha terminado” para los créditos del segundo episodio de la serie mexicana Amsterdam (Turner International Latin America). En Argentina, la serie televisiva 100 días para enamorarse de la cadena Telefe ya había musicalizado varios segmentos con música de la banda.

En 2019 desembarcaron en Ciudad de México (Foro IndieRocks!) entre otras ciudades de ese país, además de debutar en Colombia con conciertos en Medellín y Bogotá.

El crecimiento global de la banda se inició en 2015 con el disco La danza de los principiantes, cuya canción “Máquina del tiempo” cuenta con más 8 millones de escuchas en Spotify.

Han participado de festivales internacionales como el Festival BUE (junto a Wilco, Flaming Lips e Iggy Pop, entre otros), Lollapalooza Argentina (junto a Red Hot Chilli Peppers, Imagine Dragons, etc), Cosquín Rock (2023), Rock en Baradero (2020), Luján Suena (Mendoza, 2019 y 2023) Feria SIM de Sao Paulo, Mica de Argentina, Circulart de Colombia, Fira! B de Mallorca, y tours por Uruguay, Chile y Perú, además de recorrer casi todo su país.

Para agendar

Mi amigo invencible se presentará este viernes, a partir de las 20.30, en el Galpón de la Música (Estévez Boero 980). Las entradas están a la venta en www.passline.com