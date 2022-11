Messi y la posibilidad de jugar en el fútbol argentino: “Fue un sueño que tuve siempre”

Contó cómo fue su prueba en Buenos Aires para River y que le hubiese gustado jugar en Argentina, aunque ya no depende de él

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, declaró que siempre tuvo presente la idea de jugar en el fútbol argentino pero que eso ya no depende de él por diversos factores como su familia y que “sería un cambio muy grande”.

“Fue un sueño que tuve siempre, desde chiquito y es algo que siempre lo tengo ahí el poder jugar en el fútbol argentino. Desde chico iba a la cancha y yo quería estar ahí”, respondió Messi sobre su ilusión de disputar algún partido en el fútbol local pero después descartó la idea por ser algo ajeno a su decisión.

“Hoy no depende de mi. Tengo una familia, depende de muchas cosas. Acabo de tener un cambio muy grande en mi vida, el cual me costó muchísimo no solo a mi sino a toda mi familia”.

Y este cambio no sólo lo adjudicó ante una posible llegada al fútbol argentino, sino también cuando se fue de Barcelona a París, ya que reveló que estaba totalmente negado a ir a Francia, que fue algo “muy de repente” y que a todos les costó muchísimo adaptarse a su nueva vida allí.

Messi y la posibilidad de jugar en el fútbol argentino

En otro tema, pero siguiendo la línea del ámbito local, “Leo” explicó como fue su fallida llegada a River en el año 2000, cuando realizó una prueba con el club pero después se fue a Barcelona: “En River hice una prueba y me dijeron de volver. Me iban a pagar el tratamiento pero que tenía que sacar el pase de Newell’s. Ni lo intenté porque sabía que era imposible”.

Es sabido el amor de Messi por el cuadro rosarino, así que tal vez eso le haya jugado en su decisión de irse para España y no volver a otra prueba con el “Millonario”.