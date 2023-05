Messi logró su título 43, aunque esta vez hay poco para festejar

Levantar una copa por conseguir un título es señal de festejo, de alegría, de objetivo cumplido. A veces cuesta horrores; otras resulta sencillo. Para Lionel Messi, en cambio, ya es una costumbre que no le quita mérito, aunque en lo personal tiene distintas valoraciones. Y esta Liga de Francia conseguida con el PSG será de los títulos menos festejados de su carrera, que desde hoy son 43, impresionante por donde se lo mire.

Con una relación rota con los hinchas parisinos, en especial con los ultras, la obtención del título del PSG pasará sin pena ni gloria en la vitrina de los recuerdos del rosarino. No importa que haya anotado el gol que le garantizó el título en el empate 1 a 1 ante Racing de Estrasburgo. Tampoco su aporte con 16 goles y mismo número de asistencias en la temporada, lo que para cualquier futbolista terrenal sería extraordinario. Messi no la pasa bien en PSG, tras el Mundial la relación con la dirigencia y los hinchas fue distante. Y por primera vez en su carrera fue insultado y poco apreciado. Por eso su estadìa en París tiene fecha de vencimiento. Y sólo le queda un partido para terminar con una historia que no será muy recordada, aunque haya sumado dos o tres títulos más en su vitrina.

Quedará ver qué hará con su futuro. Barcelona lo espera y hace magia con los números para conseguir traerlo. El fútbol árabe le muestra toneladas de billetes para tentarlo. Y Newell’s sabe que su posible desembarco guiado por el corazón no parecerìa ser ahora. Eso sólo lo sabe Messi, que sumó un nuevo titulo. Un día más en la oficina para Leo.