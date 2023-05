Melany, la rosarina que fue convocada a participar de las Olimpíadas de Química en Suiza

Melany Algarbe es rosarina, tiene 19 años y terminó el secundario en la Escuela de Educación Técnica N° 469, ex Enet N° 7, ubicada en Presidente Roca 150. Desde 2019, la adolescente participa de las Olimpíadas Argentinas de Química (OAQ) y en la instancia nacional ganó una medalla con la mejor clasificación en su nivel. Y va por más: este año la convocaron para participar de las Olimpíadas Internacionales de Química (del 16 al 25 de julio) en Zúrich, Suiza, para representar a la Argentina.

“Hace unos días me llegó un mail que había quedado entre los cuatro mejores exámenes y junto con otros tres compañeros de Buenos Aires, completamos el equipo de las Olimpíadas Internacionales de Química. Durante junio vamos a tomar clases teóricas y de laboratorio. Vuelvo a Rosario, y en julio viajamos a Zúrich. Hacía tiempo que no se conformaba un equipo mixto. Somos cuatro los que vamos a representar a la Argentina”, contó emocionada, Melany.

En 2019, Melany participó por primera vez en las Olimpíadas de Química. Durante ese año se preparó en el Instituto Politécnico, y luego de mucho estudio, sacrificio y tres exámenes llegó a rendir la instancia nacional en Córdoba donde se ganó la medalla de plata. En 2020 llegó la pandemia y todo se volvió virtual. Las Olimpíadas se hicieron on line y le entregaron un diploma de aprobación del examen nacional.

“La sede de las Olimpíadas en Rosario es en el Politécnico, donde se les enseña a todos los alumnos en todas las instancias. Atrás de todo esto hay un grupo humano y de una calidad académica increíble”, explicó la joven.

Y siguió: “Luego vienen las etapas donde vas compitiendo con diferentes regiones del país. Son cuatro exámenes; colegial, intercolegial, zonal, y nacional, que es la instancia más importante, y se rinde en Villa Giardino, Córdoba, donde participan estudiantes de todo el país”.

Melany contó que en marzo de este año volvieron a convocarla para estudiar en Buenos Aires. “Mi familia, mis compañeros y profesores me dieron fuerzas y estímulo para seguir adelante. Se fueron forjando hermosos vínculos, aseguró”.

El leiv motiv de estudiar Química

Cuando Melany terminó la primaria tenía que decidirse dónde iba a cursar la secundaria. Se inscribió en una tecnicatura porque su primo, pocos años mayor que ella, le contó que lo que enseñaban en la técnica no se hacía en otras escuelas comerciales. “Me interesaban todas las cosas que me contaba mi primo, eso me motivó para decidirme anotarme en la escuela técnica. Él también participó en las Olimpíadas”, resumió la joven.

Proyectos

Melany tiene planes. Por un lado, incentivar a los estudiantes a que se sumen a participar, y también enseñarles. “Quiero aportar mi granito de arena, empezar con un taller y ser profesora de Olimpíadas de mi escuela. Estamos unidos para aprender y enseñar”.

Por otro lado, quiere seguir estudiando Licenciatura en Química en la UNR. “Afortunadamente toda mi enseñanza y mis viajes me lo cubrió el Estado; alojamiento, comida y transporte. Me ofrecieron una beca en la Universidad Católica Argentina (UCA), pero quiero terminar mis estudios en la facultad pública”, aseguró la estudiante.

Melany tiene la satisfacción que, a su corta edad, logró muchas de sus metas. “Agradezco a mi familia, a mi escuela, al Politécnico y especialmente a mi mamá, Nilda. Después de ir a la escuela con doble turno, me iba a preparar al Poli, y cuando llegaba a mi casa a la noche me esperaba con el plato de comida. Siempre me apoyó incondicionalmente y nunca sentí presión”.