Medios porteños dan por hecha precandidatura de Carolina Losada a la gobernación de Santa Fe

Cuando aún restan 15 días para el cierre de listas, trascendió este viernes en medios porteños que la senadora nacional Carolina Losada finalmente se decidió: será aspirante al sillón de la Casa Gris en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, acompañada por el actual titular del PRO a nivel nacional Federico Angelini, en su intento por superar las Paso y llegar a las generales del 10 de septiembre.

Así, si es que finalmente se concreta esta versión difundida al unísono por estos portales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se consolida una alianza interna entre un sector del radicalismo, el que lidera Julián Galdeano, con el oficialismo del PRO, liderado por el mencionado Angelini, quien por estos días reemplaza en forma interina a Patricia Bullrich en la conducción del partido fundado por Mauricio Macri a nivel nacional.

Según trascendió desde el propio espacio de la senadora, entre lunes a la tarde y el martes por la mañana se difundirá un video por las redes sociales de la ex periodista en la que contará que será la precandidata a gobernadora.

Aún no trascendió quién será el aspirante a la intendencia de Rosario, aunque todo parece indicar que el líder del partido CREO y actual ocupante del Palacio de los Leones, Pablo Javkin, se embanderará en este sector para disputar la interna que lo puede llevar a la reelección.

Enfrente, alineados a nivel nacional con el larretismo y el sector UCR Evolución, estará el ya lanzado diputado provincial Maximiliano Pullaro, tal vez acompañado por alguien del sector del PRO Evolución referenciado en el legislador nacional Gabriel Chumpitaz; una versión pone en ese lugar a la ex diputada Gisela Scaglia, actual vicepresidenta del partido a nivel provincial.

En este sector que hegemoniza el pullarismo puede presentarse como candidato de intendente de Rosario el ex periodista Miguel Tessandori, quien tiene su propio partido pero está en conversaciones con Pullaro para luego definir si competirá dentro de la coalición Unidos o intentará, en caso de ser candidato, llegar al Palacio de los Leones por su cuenta.

Un tercer sector de la alianza Unidos está referenciado en el Partido Socialista, que está en conversaciones con otros integrantes del otrora llamado frente de frentes pero que decidió llevar sus propios candidatos a los principales cargos.

Así, todo parece indicar que Clara García será la precandidata a la Casa Gris y el ya lanzado Enrique Estevez enfrentará a sus rivales, probablemente Javkin y Tessandori en las Paso del 16 de julio.

Hay un cuarto sector, referenciado en el peronismo disidente de Miguel Ángel Pichetto, que analiza candidatear a la gobernación a la legisladora Betina Florito, aunque aún no se lanzó formalmente.

Losada y Pullaro ya se enfrentaron en las urnas hace dos años, cuando la ex periodista se impuso por escaso margen sobre el ex ministro de Seguridad del luego fallecido gobernador socialista Miguel Lifschitz. Luego, Losada venció al también ex periodista Marcelo Lewandowski en las generales.

El frente Unidos integra a partidos como el PRO, la UCR, el socialismo, la Democracia Progresista, Encuentro Republicano Federal, GEN, CREO, Unir, Ucedé, UNO y GEN con la idea de derrotar al peronismo, que volvió cuatro años atrás al poder luego de doce años de gestiones del Frente Progresista.