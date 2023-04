Mauricio Pochettino, uno de los apuntados para dirigir a un grande de la Premier League

El entrenador argentino Mauricio Pochettino es uno de los apuntados para convertirse en el DT de Chelsea tras la salida de Graham Potter de la institución londinense en la que se encuentra el mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández.

La noticia se dio a conocer en las últimas horas, luego que los dirigentes de los “Blues” decidieran ponerle un punto final al vínculo de Potter, que no encontraba el funcionamiento del equipo.

Ante esto, medios europeos mencionaron a Pochettino como una alternativa para que el club comience a funcionar de la manera que esperan. No obstante no es el único en carpeta, ya que el diario británico The Sun también lo nombró al alemán Julian Nagelsmann, aunque el rosarino correría con más ventaja.

Pochettino, que se encuentra sin trabajo desde que se marchó del PSG, ya dirigió a dos clubes de la Premier League. El Southampton y el Tottenham, en este último con un gran paso.

Cómo es la actualidad del Chesea

En caso de arribar a Chelsea, Pochettino se encontraría con un equipo por el cual se invirtió US$630 millones en los últimos dos mercados de pases.

Sin embargo, actualmente el equipo se encuentra en la mitad de tabla. Solo pudo ganar siete de 22 partidos del torneo local con Potter al mando y se encuentra a 12 puntos de los primeros cuatro.