Mató a un adolescente en medio de una discusión y amenazó a testigos

Un hombre, de 32 años, fue imputado por el crimen del adolescente Federico Iván Orellano, cometido el sábado pasado en la ciudad de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos. La Fiscalía lo imputó por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, amenazas coactivas y resistencia a la autoridad. En una audiencia de medida cautelar el juez Javier Bottero dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley.

La investigación por el crimen del chico, de 16 años, quedó en manos de la fiscal Fabiana Bertero quien contó que el ataque fatal se produjo a las 4.30 del sábado 24 de septiembre en la casa de un medio hermano del sospechoso, ubicada en Deán Funes al 400.

En el domicilio se llevaba a cabo una reunión entre un grupo de personas y en un momento el imputado, identificado con las iniciales SRO., increpó al adolescente. Aseguró que le faltaba una suma de dinero y esa acusación, generó una discusión que el sospechoso decidió terminar cuando buscó un arma de fuego de fabricación casera y golpeó al chico en rostro y cabeza, contó la fiscal.

No conforme con la agresión, el sindicado efectuó un disparo en la zona abdominal de Federico que le causó la muerte. Luego, llevó al cuerpo de la víctima a la vereda de la casa y lo abandonó. Tras lo cual el imputado se fue a la casa de su media hermana donde las personas que estuvieron al momento del hecho se habían dirigido y los intimidó para que no llamaran a la Policía porque si no los iba a matar a todos, incluso, aseguró que se llevaría la hija de su media hermana de 5 meses de edad.

Esa tarde el imputado fue detenido por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y mientras era trasladado en el móvil policial, SRO comenzó a insultar y amenazar a los policías y a agredirlos tirando cabezazos, situación que derivó en forcejeos en el interior del móvil que provocaron lesiones a dos uniformados, concluyó en su acusación la fiscal, quien lo acusó como autor de los delitos de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, amenazas coactivas y resistencia a la autoridad.

Tras la acusación, este miércoles el juez Javier Bottero le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley.