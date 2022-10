Matías Bonanno: “Ser jugador del club hispanohablante más grande del mundo es un gran orgullo”

Matías Bonanno es actualmente uno de los mejores deportistas electrónicos profesionales de Argentina y eso hace que brille en el Viejo Continente. Además, es una de las figuras de la Selección Argentina. Y tiene apenas 19 años.

Luego de haber sido campeón nacional con Argentinos Juniors y de ganar la Copa Libertadores con Kru Esports, entre otras tantas consagraciones, el rosarino fue fichado en septiembre de 2021 por Heretics de España, el equipo más importante del mundo en materia de habla hispana. “Yo estoy muy bien y contento acá en España. Espero poder hacer algo parecido a lo que fue la anterior temporada y seguir siempre mejorando”, comenzó diciendo el joven jugador profesional de Fifa, desde hace poco en su nueva edición 2023.

“En España hay mucha mejor conexión que en Rosario. Dependés mucho más de lo que hacés vos mismo en el juego. Estando en Rosario me era muy cansador tener que ir a Buenos Aires cada semana para poder jugar los torneos, que aún así tampoco eran con la mejor conexión. En ese aspecto Europa está muy por encima en relación a Sudamérica. También hay más nivel competitivo, lo cual tiene que ver con que hay más jugadores que son profesionales”, destacó el TOP 1 del ranking del Oeste de Europa.

En materia de profesionalización, su primer contrato lo consiguió en Argentina. Más precisamente en KRÜ Esports, el equipo encabezado por Sergio Agüero: “Estoy muy agradecido de que hayan confiado en mí luego de haber sido campeón de la liga argentina. Deportivamente fue un paso muy positivo. Pude ganar cuatro de siete torneos a nivel individual, entre ellos la Libertadores. Fue una gran experiencia y una gran etapa de la que nunca me voy a olvidar”.

De Rosario al mundo

“Ser jugador de Heretics es un gran orgullo. Es el club hispanohablante más grande del mundo. Estoy muy agradecido de que hayan confiado en mí como Kru lo hizo en su momento”, dijo Bonanno en relación a su actual equipo.

En cuanto a la relación con Alejandro Hildango, su compañero de equipo, y Edu Castellano, su coach, el rosarino contó que actualmente viven juntos, por lo que comparte mucho diariamente: “Estamos muy unidos y nos va muy bien en las competencias. Nos respetamos mucho y eso ayuda muchísimo. Después en las competencias siempre puede haber algún problema por diferencias culturales y de crianza. Cada uno tiene lo suyo, pero poco a poco fuimos mejorando también en eso”.

Actualmente, Team Heretics es una de las organizaciones más populares de Europa, superando el millón de seguidores en Twitter y aún más en Instagram. “De lo que más me gusta de la organización es el contenido que generan y hacen en redes sociales”, destacó el jugador respecto a un equipo que tiene un gran nivel deportivo, compitiendo también en League Of Legends y Valorant, como así un muy importante desarrollo en materia de streamers, creadores de contenido e influencers.

Las ligas nacionales

Dentro del territorio español, Matías también defenderá la camiseta del Real Betis en la eLaLiga (en Argentina su par sería la eLPF) tras la confección de un convenio entre ambas instituciones. La temporada pasada había jugado, bajo los mismo términos, para el Real Zaragoza donde siente que tuvo su más bajo rendimiento deportivo: “Estoy muy agradecido con el Zaragoza por el trato que han tenido con nosotros. Creo que no fue la mejor temporada que hubiera querido. Siento que fallé en las fases finales. Espero con Real Betis poder sacarme esa espina de que el año pasado lo siento como un fracaso. Venía de ganar la TOTS Cup y de llegar lejos en la eChampions; obtener un TOP 7 a nivel nacional a mí no es algo que me haya dejado conforme la verdad”.

Bonanno, en Argentina, ya había dominado la eLPF, con la camiseta de Argentinos Juniors, en lo que fue una competencia cortada a la mitad por los primeros meses de la pandemia. “Venía jugando muy bien y confiaba en que iba a ser campeón. Tras la reanudación bajé mucho el nivel y la confianza, por lo que casi se me escapa el torneo. Terminé ganando un poco también de casualidad. Pero recuerdo como sufrí para ganarlo a lo último, con fechas y partidos muy ajustados”, recordó.

En la comparativa con su símil de España el rosarino comentó: “La eLaLiga es la mejor liga del Mundo, pero le falta crecer en algunos aspectos que quizás no se ven desde afuera pero que son cosas que nos aquejan a los jugadores. Pero inclusive con sus fallas sigue siendo la mejor liga de las nacionales”.

Si bien las comparaciones pueden resultar odiosas, en algo creciente como los esports se tornan necesarias para conocer dónde se está parado o para qué dirección ir. ¿Estamos acortando la brecha regional respecto a Europa?: “En materia de esports creo que la diferencia va aumentando cada vez más. Creo que tiene que ver con una cuestión país, donde económicamente se está muy complicado. A nivel sudamérica, exceptuando Brasil, te diría. Acá en Europa se paga cada vez mejor, en todos los ámbitos, y allá es mucho más difícil. Veo complicado que esto cambie a corto plazo”.

Matías, de selección

Junto a Nicolás Villalba y Yago Fawaz, el rosarino formó parte del seleccionado nacional que disputó la eNations, el Mundial organizado por EA Sports y FIFA. Tras una etapa clasificatoria donde se venció a Brasil en la final sudamericana, Argentina fue eliminada en cuartos de final por penales.

“Representar a la selección es un gran orgullo. Tenés que ser de los mejores de tu país para estar”, dijo y continuó: “Espero poder seguir representando a la selección por mucho tiempo, que es algo que me pone muy contento. Nos fuimos con la espina de la eNations de este año, pero creo que se nos puede dar el año que viene”.

Respecto al plantel albiceleste, Matías comentó que componen un trío muy bueno y en el que hay un respeto mutuo muy sólido. “Si uno está jugando mal lo sabe y sabe también que tiene que jugar el otro. Cada uno conoce cómo juega y qué consejos se pueden dar en cada momento. Nos entendimos muy bien y esperemos que se pueda poder repetir el mismo trío para el año que viene. Y si no es así, ojalá que a la selección le vaya de la mejor manera posible”, cerró sobre el futuro de la selección en las próximas competencias.

Respecto a la labor realizada por AFA, Matías destacó la visibilidad que se les dio en redes sociales y también mediante las transmisiones en vivo vía streaming. Además, dijo que estuvieron acompañados por autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino y que se los apoyó completamente en materia de la indumentaria oficial. Y argumentó: “Creo que sería importante que regresen los torneos como se hacían antes, dos o tres por año. Animaría mucho a los jugadores y a mejorar el nivel”.

Lo que se viene en FIFA 23

“Espero poder mejorar. Me quedé con la espina en algunos torneos”, expresó el rosarino para luego hacer mención sobre los puntos que cree que debería haber tenido mejores actuaciones deportivas: “Siento que podría haber hecho más de lo que hice, que me faltó poco en algunos partidos, como en la final de la Champions. Quiero hacer una mejor eLaLiga, considero que la anterior fue un fracaso. O lo que pasó en el Mundial, donde se me escapa a uno minuto para pasar a semifinales (frente Umut, quien salió luego campeón del mundo). Esos tres torneos son los que más ganas tengo de disputar y de sacarme la espina de al menos de ganar uno”.

El comienzo de una nueva temporada deviene de una nueva edición del juego la cual, como siempre, acarrea diferentes cambio a los que los jugadores deben adaptarse: “Al juego lo siento mejor que la edición pasada en esta primera etapa. Hay cosas por mejorar como el sistema de pases que es muy irregular o los giros de los jugadores. Las bases están bien. Con algunos parches creo que será un gran juego”. “El objetivo es meterme en playoffs del próximo Mundial y obviamente intentar hacer lo mejor posible. Espero igualar la temporada pasada y poder mejorarla”, aseguró Bonnano.

¿Qué diferencia hay entre el Matías campeón con Argentinos Juniors en eLPF y con el que hoy juega todos los Mundiales? “Creo que la manera de trabajar. Evidentemente también el profesionalismo, por así decirlo. El anterior Matías jugaba más porque le gustaba el juego y el actual juega a ganar, ganar y ganar. Sigo con el mismo hambre de gloria que antes, pero la profesionalidad es distinta. Estoy más maduro, también, y sé que puedo hacer mucho más de lo que podía en ese momento con 17 años. A nivel madurez, experiencia y demás, siento que estoy mucho mejor”.

Pablo Muñoz, especial para El Ciudadano