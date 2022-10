Massa explicó su plan de estabilización contra la inflación: las claves

Por El Destape

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó las claves del programa anti inflacionario que prepara el Gobierno. Se trata de un plan de estabilización por cuatro meses que contará con la novedad de una aplicación que servirá para denunciar precios indebidos desde cada celular.

En conversación con Roberto Navarro en El Destape Radio, Massa expresó: “Tenemos que recorrer un camino de descenso inflacionario, asumí con 7,5% y no se resuelve con una medida, sino con un conjunto. Estamos avanzando en un programa de cuatro meses desde diciembre hasta marzo para estabilizar los precios para el consumidor, y brindarle tranquilidad”.

En ese sentido, detalló: “Mi idea es que el ciudadano tenga una app que lea código de barras y muestre el precio que corresponde a cada producto. Si el comercio no cumple, se podrá denunciar y las multas son de 240 millones de pesos por incumplimiento. Se bajará desde Mi Argentina, lo estamos finalizando”.

“Buscamos que el ciudadano tenga acceso a los productos para higiene personal, en el hogar, y que tenga ciertas certezas a la hora de consumir los productos de consumo masivo. El 86% de los productos permanecerá sin movimientos, y el resto con un esquema de variación prefijado”, explicó Massa. Y agregó: “Si cumplen las empresas, tendrán certeza de acceso al mercado de cambios, programas fiscales de incentivo si cumplen. Es un sistema de premios y castigos”.

¿Habrá una suma fija para trabajadores?

Respecto a la demanda por recomposición salarial, Massa se encargó primero de plantear el escenario actual: “Tuvimos un proceso de descalabro monetario, pérdida de reservas, de pérdida de poder fuego de nuestra moneda. Esto se materializó en suba fuerte de precios”. Y sumó: “Pagamos cara la falta de decisión durante varios meses, y cuando postergas decisiones, se produce un daño”.

🎙️ "Entre Macri y la pandemia el salario perdió 23 puntos. La pérdida de poder de compra de los salarios es la mayor deuda del contrato electoral del Frente de Todos", @SergioMassa, ministro de Economía, en #ElDestapeSinFin Miralo acá 👉 https://t.co/PlDhrbw4CH pic.twitter.com/vbJQtVUpzN — El Destape Radio (@eldestape_radio) October 31, 2022

“Entre Macri y la pandemia, el asalariado perdió 23 puntos de poder de compra. Pero si no tenés fortaleza, sin estabilización de reservas, en el plano fiscal, si no se recomponen los músculos del Estado, no se puede tirar una piña para subir los ingresos”, remarcó Massa. Sin embargo, reconoció: “Es la deuda más profunda del Frente de Todos la recuperación del ingreso”.

En cuanto a la discusión por el pago de una suma fija, el ministro sostuvo que la mayoría de los trabajadores que más pérdidas de ingreso presentaron pertenecen al rango municipal, por lo que “el pago de una suma fija puede dañar a las intendencias”. Aún así, soltó: “Hay que analizarlo, encontrar un mecanismo que ayude al conjunto de los trabajadores. Alguna decisión tenemos que tomar y lo vamos a hacer, pero no creo en los golpes de magia”.